Идеально на лето: Кендалл Дженнер показала "сочный" total look на выход

Кендалл Дженнер - одна из младших сестер знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер - известна своим особым стилем . В отличие от кричащих соблазнительных нарядов, которые выбирают Ким и Кайли, она обожает простой крой, оверсайз и многослойность.

Несмотря на то что Кендалл показала только фрагмент своего аутфита, главные его детали можно отлично рассмотреть. Модель предпочла классические брюки со стрелками, которые дополнила изысканными лодочками и объемной сумочкой. Главная изюминка наряда - цвет. Все вещи Кендалл подобрала в сочном оранжевом оттенке. Образ мгновенно из делового стал летним и беззаботным. В таком наряде Дженнер отправилась на баскетбол, по всей видимости, чтобы поддержать своего парня.

Детали лука Кендалл (фото: instagram.com/kendalljenner)

К слову, Кендалл обожает "солнечные" цитрусовые оттенки, особенно если дело касается аксессуаров. Не так давно она показала, что желтая сумочка от Burberry, по форме напоминающая дольку лимона, отлично впишется в любой образ.