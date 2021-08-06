Мінімалізм і універсальні кольори: стиліст показала топ-5 базових сумок на осінь 2021

Літо добігає кінця, і разом з літнім гардеробом скоро відправляться відпочивати до наступного сезону яскраві літні сумки. А ось яку сумку вибрати для майбутньої осені, щоб вона відповідала трендам і підходила практично до будь-якого одягу?
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Самаль Сан.
Для того, щоб ви могли більш продумано підходити до складання свого гардеробу, сьогодні піде мова про базові сумки і їх критерії.
Завдання із зірочкою: вибрати всього одну сумку (фото: instagram.com/leoniehanne)
Яким критеріям повинна відповідати базова сумка:
В першу чергу, вона повинна бути високої якості - бо ви купуєте її не на один рік і носити будете досить часто - сумка повинна витримати сотні ваших виходів.
Вирішувати ваші завдання. Якщо вам по роботі потрібно часто носити з собою документи / ноутбук та інші речі - зрозуміло, що сумка маленького і середнього розміру не стане для вас базовою сумкою на кожен день.
В стилі мінімалізм, лаконічна - така сумка не втратить своєї актуальності.
Базових кольорів - бордо, темно-синій, хакі, беж, карамель, чорний, - ці кольори найбільш універсальні.