Облягаючі сукні та хустки: Андре Тан показав головні тренди в одязі осінь 2021

Головні тренди сезону осінь-зима 2021 / 22

Облягаючі bodycon сукні по фігурі

Так-так, облягаючі сукні, як у сімейства Кардашьян, повернулися. Вибирайте щільні сукні довжиною міні або міді. Раджу комбінувати з грубим взуттям для врівноваження образу. І не забувайте про вирізи - це справжній хітяра.

Спідниці міні

Саме час демонструвати ніжки довгоногої лані! Зверніть увагу на принти "шахова клітка", "ромби", "смужка" і не бійтеся поєднувати спідниці з кольоровими колготками або легінсами.

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Романтичні блузи

Банти, рукава-буфи, рукава-ліхтарики і підплічники - must have цієї осені. Врівноважити романтичність в образі допоможе маскулінний низ.

Монограма

Логотипи повернулися знову, але тепер вже в більш сучасній варіації. Надихаємося брендами Versace, Fendi, Balmain і Burberry. Також варто звернути увагу на трендсеттера Marine Serre - їх впізнавані логотипи-півмісяці буде видно здалеку.

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Бра-топи

Цей тренд не втрачає свою актуальність вже кілька років. Як саме носити їх в холодну пору року? Одягайте шовкові топи і бюстгальтери прямо поверх оверсайз-джемперів і суконь, або комбінуйте з напівпрозорими лонгслівамі, надягаючи їх поверх.

Хустки як головний убір

Найстильнішою альтернативою ненависним шапкам стають косинки зі щільних матеріалів. Надихайтеся показами Max Mara, Versace і Dior.

Лавандовий колір

Одним з ключових кольорів осені та зими стане лавандовий, який легко комбінується зі стриманою ахроматичної палітрою і відмінно доповнить нейтральні відтінки.

Що в тренді цієї осені з одягу? (фото: instagram.com/andre_tan_official)

* Також буде актуальним колір морський синій, жовтий (точно такий, як і влітку), зелений (як у Bottega Veneta), яскрава фуксія, теракотовий, темно-фіолетовий, сіро-блакитний.