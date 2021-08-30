Зруйнує враження: стиліст назвала речі, які точно зіпсують ваш стиль

Є речі і стильні прийоми, здатні "витягнути" навіть найнудніший образ, а є такі, які зіпсують навіть найвдаліший лук.
Стиліст Ольга Стильно-доступно в своєму Instagram назвала топ прийомів, які можна сміливо віднести до другого типу: краще відмовитися від цих речей, щоб не наражати свій образ на небезпеку уславитися неактуальним.
Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Гармонійний образ - і ви в центрі уваги (фото: instagram.com/hoskelsa)
Вибрати вузький жилет
Актуальний макіяж: стиліст назвала 5 б'юті-трендів Instagram, які легко повторити
Купити колготки з блиском
Кейп і шкіряний тренч: Андре Тан показав найбільш трендовий верхній одяг на осінь 2021
Носіть речі на розмір менше
Не допустіть цих прикрих помилок (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раніше б'юті-експерт розповіла, як привести до ладу жирне волосся.