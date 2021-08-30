Разрушит впечатление: стилист назвала вещи, которые точно испортят ваш стиль

Есть вещи и стильные приемы, способные "вытянуть" даже самый унылый образ, а есть такие, которые испортят даже самый удачный лук.
Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram назвала топ приемов, которые можно смело отнести ко второму типу: лучше отказаться от этих вещей, чтобы не подвергать свой образ опасности прослыть неактуальным.
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