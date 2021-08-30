UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Разрушит впечатление: стилист назвала вещи, которые точно испортят ваш стиль

Автор: Татьяна Турчаникова

Есть вещи и стильные приемы, способные "вытянуть" даже самый унылый образ, а есть такие, которые испортят даже самый удачный лук.

Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram назвала топ приемов, которые можно смело отнести ко второму типу: лучше отказаться от этих вещей, чтобы не подвергать свой образ опасности прослыть неактуальным.

Какие моменты способны испортить впечатление от вашего образа

  • Узкие жилеты - этот фасончик устарел.
  • Обилие декора на вещах. Выбирайте базовые вещи и разбавляйте образ аксессуарами.
  • Колготки с блеском. Выбирайте матовые, в тон кожи.
  • Силиконовые бретели. Либо носите топ без бретелей вовсе, либо откажитесь от него вообще.
  • Вещи на "когда похудею". Покупайте по фигуре - так одежда точно сядет.

Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

Гармоничный образ - и вы в центре внимания (фото: instagram.com/hoskelsa)

Как испортить образ: примеры луков

  • Выбрать узкий жилет

  • Нарядиться в блестки с головы до ног

Актуальный макияж: стилист назвала 5 бьюти-трендов Instagram, которые легко повторить

  • Купить колготки с блеском

  • Воспользоваться силиконовыми бретелями под топ

Кейп и кожаный тренч: Андре Тан показал самую трендовую верхнюю одежду на осень 2021

  • Носите вещи на размер меньше

Не допустите эти досадные ошибки (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше бьюти-эксперт рассказала, как привести в порядок жирные волосы.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли