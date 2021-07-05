Стиліст розповіла, як зменшити талію і збільшити груди за допомогою купальника

На пляжі всім хочеться виглядати, немов богиня-Афродіта, і, якщо правильно вибрати купальник, це легко зробити навіть без виснажливих занять в спортзалах.
Своїми секретами по корекції фігури за допомогою одягу поділилася в Instagram стилістка Тетяна Базлова.
Збільшити, зменшити, витягнути - все можна, якщо знати як. Ці фішки відмінно працюють як з купальником, так і в цілому з літнім одягом.
Типову класифікацію "груша, яблуко, банан..." стилістка запропонувала забути, бо вона не враховує масу інших особливостей. Адже у жіночого силуету дуже багато своїх нюансів і деталей, крім пропорцій стегна - талія - плечі.
Наприклад, у дівчини немає необхідності збільшувати стегна в ширині, але при цьому вона б не відмовилася візуально додати обсяг зоні сідниць. Зрозуміло, що кардинально за допомогою одягу ці питання не вирішуються. Але багато нюансів можна подати виграшно.
Як вибрати купальник на маленькі груди, щоб виглядати ідеально: кращі варіанти
Талія. Щоб візуально зменшити талію, вибирайте моделі з вирізами з боків.
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Шия. Витягуємо шию за допомогою вертикальних, гострих діагональних вирізів і декольте.
Раніше стиліст показала, якій сукні вже не місце в літньому гардеробі.