Стилист рассказала, как уменьшить талию и увеличить грудь при помощи купальника

На пляже всем хочется выглядеть, словно богиня-Афродита, и, если правильно выбрать купальник, это легко сделать даже без изнуряющих занятий в спортзалах.
Своими секретами по коррекции фигуры при помощи одежды поделилась в Instagram стилистка Татьяна Базлова.
Увеличить, уменьшить, вытянуть - все можно, если знать как. Эти фишки отлично работают как с купальником, так и в целом с летней одеждой.
Типичную классификацию "груша, яблоко, банан..." стилистка предложила забыть, так как она не учитывает массу других особенностей. Ведь у женского силуэта очень много своих нюансов и деталей, помимо пропорций бедра - талия - плечи.
Например, у девушки нет необходимости увеличивать бедра в ширине, но при этом она бы не отказалась визуально придать объем зоне ягодиц. Понятно, что кардинально с помощью одежды эти вопросы не решаются. Но многие нюансы можно подать выигрышно.
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Талия. Чтобы визуально уменьшить талию, выбирайте модели с вырезами по бокам.
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Шея. Вытягиваем шею при помощи вертикальных, острых диагональных вырезов и декольте.
Раньше стилист показала, какому платью уже не место в летнем гардеробе.