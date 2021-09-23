Тренд на міні: стиліст показала топ-5 найзручніших суконь для холодного сезону

Чи можливо носити сукні не тільки влітку, а ще й восени і навіть взимку? Однозначно - так! Більш того: є дівчата, які взимку вважають за краще носити саме сукні - і їм в них тепліше.
Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram показала не лише найтрендовіші моделі на сезон, але ще "носибельні" і зручні, такі легко вмістяться під верхнім одягом. Голі ноги на фото, звичайно ж, по сезону закриваються колготками.
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Трикотаж в цьому сезоні займає лідируючі позиції - і це зрозуміло. Актуальне трикотажне плаття може бути вільного крою, довжини міні або міді і поєднуватися з кросівками, козаками, взуттям з грубою підошвою, витонченими ботильйонами, чобітьми трубами, хайкерами, уггами, валянками, тобто практично з будь-яким взуттям.
Верхній одяг теж може бути будь-який, але стилістично він має "дружити" із взуттям в образі.
Міні-сукні можуть з летять тканин, А-силуету, прилеглого силуету або бодікони і навіть парашути невеликого розмаху.
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Взуття може бути з грубою підошвою, чоботи-труби, жокейські, козаки. Хайкери, уггі, валянки - треба дивитися стилістично під образ.
Легкі, з підкресленою талією, як в колекціях Вікторії Бекхем, Майкла Корса і Селін.
Взуття, що підтримує стиль, - чоботи-труби, але можуть бути жокейські, взуття з грубою підошвою, козаки.
Верхній одяг або повністю закриває плаття або підтримує його, це може бути об'ємна шуба, Дублянка, пальто з хутряним коміром.
Ще одна зручна модель сукні, яка добре доповнюється чобітьми трубами, жокейськими, козаками і взуттям на грубій підошві.
Спірний пункт, але я вирішила його залишити. Не всім комфортні сукні зі шкіри. Як альтернатива - сарафан.
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Яке плаття купити на осінь (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
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