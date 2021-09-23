Тренд на мини: стилист показала топ-5 самых удобных платьев для холодного сезона

Платье на одно плечо - тренд последних пары сезонов (фото: instagram.com/tania.ayuso)

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Трикотажные платья.

Трикотаж в этом сезоне занимает лидирующие позиции - и это объяснимо. Актуальное трикотажное платье может быть свободного кроя, длины мини или миди и сочетаться с кроссовками, казаками, обувью с грубой подошвой, изящными ботильонами, сапогами трубами, хайкерами, уггами, валенками, т.е. практически с любой обувью.

Верхняя одежда тоже может быть любой, но стилистически дружить с обувью в образе.

Мини-платья.

Мини-платья могут из летящих тканей, А-силуэта, прилегающего силуэта или бодиконы и даже парашюты небольшого размаха.

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Обувь может быть с грубой подошвой, сапоги-трубы, жокейские, казаки. Хайкеры, угги, валенки - надо смотреть стилистически под образ.

Платья в стиле 70-х

Летящие, с подчеркнутой талией, как в коллекциях Виктории Бэкхэм, Майкла Корса и Селин.

Обувь, которая поддерживает стиль - сапоги трубы, но могут быть жокейские, обувь с грубой подошвой, казаки.

Верхняя одежда или полностью закрывает платье или поддерживает его, это может быть об’емная шуба, дубленка, пальто с меховым воротником.

Платья-рубашки

Еще одна удобная модель платья, которая хорошо дополняется сапогами трубами, жокейскими, казаками и обувью на грубой подошве.

Платья из кожи.

Спорный пункт, но я решила его оставить. Не всем комфортны платья из кожи. Как альтернатива - сарафан.

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Какое платье купить на осень (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)