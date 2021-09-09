Тренд осені: стиліст показала топ-5 ідей, як носити сукню-комбінацію по холодній погоді
Жіночна, легка, вільно спадаюча, шовкова або атласна... у дуже багатьох вже є хоча б одне така сукня. Восени вона все ще "в строю", празда, варто розібратися, які образи з нею скласти.
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала топ-5 варіантів, як носити трендове плаття-комбінацію, коли на вулиці негода.
Літо позаду, на сукню пора накинути піджак (фото: instagram.com/ratandboa)
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Як носити сукню-комбінацію восени: топ-5 ідей від стиліста
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Зі шкіряною курткою і грубими черевиками: гра на контрастах робить такий аутфіт звабливим і сексуальним. Кросівки або взуття на підборах теж відмінно вписуються в картину.
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Джинсова куртка і кросівки з сукнею, можна також зі взуття обрати каблуки, вийде вишукано, але в той же час легко і невимушено. Ідеально для вечірки або прогулянки з друзями.
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Жакет і туфлі-човники виглядають з сукнею-комбінацією, немов всі ці частини гардеробу створений один для одного, згодні? У такому вбранні можна і на побачення, і на роботу.
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Грубий светр з сукнею-комбінацією - той самий момент, коли жіночність і комфорт зійшлися в одному луці. Доповніть образ яскравими аксесуарами.
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Худі і світшот теж відмінно виглядають з шовковим платтям-комбінацією, хоча на перший погляд здається, що таке поєднання неможливо собі уявити. Для найсміливіших і зухвалих!
Сукня-комбінація стане в нагоді ще й восени (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)