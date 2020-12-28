Як прикрасити ялинку за останніми трендами: обійдеться в копійки

Мода є не лише на одяг, але й на ялинковий декор. Так, напередодні 2019 року зелені красуні вбирали у прикраси золотого та червоного кольору. 2020-го був тренд на білий та синій. А як же модно зустрічати прийдешній 2021 рік?

Щоб не запрошувати спеціальних декораторів, які мінімум за 2000 грн оригінально прикрасять ялинку заввишки 2 метри, експерти радять спробувати декорувати новорічне дерево самому. Найлегший варіант – купити готові прикраси. Але й тут є свої нюанси.

"Краще обирати прикраси не більше 2-х кольорів. Така моя рекомендація – на ялинці не має бути 100 кольорів. Наприклад, можна використати ті ж кольори, які обрав Пантон – жовтий і сірий", – коментує архітектор і дизайнер Сергій Махно в ефірі програми "Ранок з Україною".

Пантон – це французький інститут кольору. Щороку він визначає кілька головних кольорів, які будуть у тренді. До його порад прислуховуються дизайнери, декоратори та художники усього світу, аби потім у головних кольорах року випускати колекції косметики, одягу, декору та навіть шпалер! Головними кольорами 2021 року Пантон визначив сріблястий іній та холодний жовтий. Саме в ці кольори нині модно декорувати ялинки в усьому світі.

Проте експерт радить не гнатися за модою, а зважати на глобальні тренди.

"Ми спостерігаємо за трендами, які рухають світ, тобто зараз є тренд екологічності – він найважливіший. Я вважаю, що найкращі іграшки ті, які зроблені власноруч. Можна назбирати шишок, насушити листя і зробити трендову ялинку своїми руками", – поділився експерт в ефірі каналу "Україна".

А ще експерт пропонує пригадати майже забутий вид українського народного декоративного мистецтва – витинанку. Найпростіші витинанки – сніжинки. Їх вирізати можуть навіть діти. Ще одна ідея – зліпити іграшки. Ліпити можна з борошна та води. Для цього 2 склянки борошна треба змішати з 2 склянками води, склянкою солі, ложкою олії та барвником. Отриману суміш замісити у круте тісто і гайда творити! Таким чином ви не лише зекономите та зробите модний декор, а й отримаєте нагоду чудово провести час з родиною.

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