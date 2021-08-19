Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

У гардеробі кожної дівчини є речі, які вже застаріли, є актуальна база - речі з тривалим терміном придатності і є самий тренд!
Як відрізнити їх один від одного, щоб восени 2021 бути на модній хвилі, розповіла і показала стилістка Самаль Сан у своєму мікроблозі в instagram.
Актуальна база - як правило, це лаконічний, напівприлеглий крій одягу і мінімалістичний дизайн.
Тренди - гостромодні речі, речі на піку моди в даний момент, цікаві, з родзинкою.
Застарілі - речі, фасон яких на сьогоднішній день застарів.
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