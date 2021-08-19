Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

В гардеробе каждой девушки есть вещи, которые уже устарели, есть актуальная база - вещи с длительным сроком годности и есть самый тренд!
Как отличить их друг от друга, чтобы осеню 2021 быть на модной волне, рассказала и показала стилистка Самаль Сан в своем микроблоге в instagram.
Актуальная база - как правило, это лаконичный, полуприлегающий крой одежды и минималистичный дизайн.
Тренды - остромодные вещи, вещи на пике моды в данный момент, интересные, с изюминкой.
Устаревшие - вещи, фасон которых на сегодняшний день устарел.
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