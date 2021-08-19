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Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

В гардеробе каждой девушки есть вещи, которые уже устарели, есть актуальная база - вещи с длительным сроком годности и есть самый тренд!

Как отличить их друг от друга, чтобы осеню 2021 быть на модной волне, рассказала и показала стилистка Самаль Сан в своем микроблоге в instagram.

Актуальная база - как правило, это лаконичный, полуприлегающий крой одежды и минималистичный дизайн.

Тренды - остромодные вещи, вещи на пике моды в данный момент, интересные, с изюминкой.

Устаревшие - вещи, фасон которых на сегодняшний день устарел.

Пиджаки-оверсайз по-прежнему в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)

Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотой

Что в тренде, что устарело: осень 2021

  • Пальто

  • Комбинезон

Трикотажный total look: стилист рассказала о главном тренде осени 2021

  • Трикотажное платье

  • Свитер

  • Рубашка

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

  • Джинсы

  • Платье

  • Юбка

  • Тренч

Какие вещи преобладают у вас в шкафу (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист раскрыла секреты стиля Роузи Хантингтон-Уайтли.

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Роузи Хантингтон-Уайтли