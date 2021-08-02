Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів

На просторах інтернету зустрічаються такі знімки, де дівчина одягнена просто в божественне плаття і багато хто задається питанням: "Де його купити?". Я знайшла ці сукні і зробила цілу добірку.

Вони ідеально впишуться в період випускних, весіль та інших грандіозних свят, де потрібно бути при параді, тому, орієнтиром мені послужили більш ошатні моделі, які ви можете запросто придбати.

Мені особисто ближче більш мінімалістичні, однотонні сукні, які виглядають ефектно саме за рахунок крою і тканини.

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Сукні, які завжди в тренді

Чорне вечірнє

З вишуканим декольте

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На тонких бретельках

З рукавами-буфами

У ці сукні можна вбратися на будь-який важливий привід (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s)