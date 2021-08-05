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Взяти на замітку: Олена Зеленська вийшла в світ в костюмі наймоднішого відтінку

Автор: RBC.UA

Напередодні Олена Зеленська відвідала форум "Україна 30". Перша леді вибрала черговий лаконічний і стильний образ, який в мережі називають одним з її найбільш вдалих.

Знімками з заходу дружина президента України поділилася в особистому блозі.

Олена Зеленська часто вибирає речі стриманих відтінків. Цього разу вона одягла костюм одного з найактуальніших кольорів літа. Світло-бежевий жакет з оборкою і V-подібним вирізом, а також спідниця міді відмінно виглядали на першій леді. Талію вона підкреслила тонким ремінцем, а також розбавила вьрання непомітними сережками. Волосся їй уклали у великі хвилі-локони, а макіяж зробили в натуральній гамі з легким блиском.

Олена Зеленська в новому стильному образі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Лук миттєво облетів мережу, варто було Олені поділитися кадрами. Багато фанатів відзначили, що вона виглядає дуже жіночно і стильно, як і личить першій леді. "Дуже красива, справжня леді", - пишуть вони. Сама дружина Володимира Зеленського написала коротко про подію:

"Мережа україномовних аудіогідів у світі неухильно розширюється. Відтепер український звучить і в стінах палацу Сан-Сусі в Німеччині. Разом з паном Послом України Андрієм Мельником під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Імідж України" презентували 26-й аудіогід в межах проекту культурної дипломатії. Палац входить в десятку найвідоміших архітектурних пам'яток Німеччини і є колишньою літньою резиденцією прусського короля Фрідріха II.

Сан-Сусі внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, його щорічно відвідують близько 350 000 туристів. Саме за допомогою таких кроків ми розширюємо вплив української у світі. Українці зможуть доторкнутися до більшої кількості культурних та історичних пам'яток, а іноземці - відчути і побачити нашу включеність в міжнародні процеси. Звичайно, Культурна дипломатія - це не тільки аудіогіди, а й ще одна можливість бути більш помітними у світі", - впевнена вона.

Також Олена показала, як носити брючний костюм.

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Володимир ЗеленськийстильОлена Зеленська