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Жилет на голе тіло і широкі штани: Кендалл Дженнер захопила новім стильним вбранням

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США, Четвер 27 травня 2021 22:31
Жилет на голе тіло і широкі штани: Кендалл Дженнер захопила новім стильним вбранням Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер не любить відмовляти собі в стильних вбраннях з зухвалою ноткою навіть для ділових зустрічей.

Новий вихід зірки - тому найкращий доказ.

Кендалл вибрала цього разу широкі чорні штани з високою посадкою, а також класичний жилет бежевого відтінку, який вважала за краще одягти прямо на голе тіло. З аксесуарів одна з молодших сестер Кардашьян-Дженнер підібрала вузькі сонцезахисні окуляри, а також дрібні сережки. Взуття дівчина взяла на плоскому ходу: комфортні босоніжки відмінно поєднувалися з досить суворим нарядом. Яскравий акцент аутфіту надала сумка з барвистим принтом. Вийшло стильно і спокусливо!

Жилет на голе тіло і широкі штани: Кендалл Дженнер захопила новім стильним вбранням

Кендалл Дженнер в новому стильному образі (фото: скрін instagram.com/elleuk)

Також Кендалл продемонструвала вкотре свій образ для тренувань, що підкреслив її спортивну фігуру. У спортзал модель попрямувала в коротких чорних шортах, а також топі з напівпрозорими рукавами, прикрашеному зеленими вставками. Волосся Кендалл стягнула в гладкий хвіст, а з аксесуарів залишила тільки сережки.

Жилет на голе тіло і широкі штани: Кендалл Дженнер захопила новім стильним вбраннямКендалл Дженнер обожает спорт (фото: instagram.com/kendalljenner)

Раніше ми писали, що Кендалл Дженнер демонструвала образ на кожен день.

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