Жилет на голе тіло і широкі штани: Кендалл Дженнер захопила новім стильним вбранням

Кендалл Дженнер не любить відмовляти собі в стильних вбраннях з зухвалою ноткою навіть для ділових зустрічей.

Кендалл вибрала цього разу широкі чорні штани з високою посадкою, а також класичний жилет бежевого відтінку, який вважала за краще одягти прямо на голе тіло. З аксесуарів одна з молодших сестер Кардашьян-Дженнер підібрала вузькі сонцезахисні окуляри, а також дрібні сережки. Взуття дівчина взяла на плоскому ходу: комфортні босоніжки відмінно поєднувалися з досить суворим нарядом. Яскравий акцент аутфіту надала сумка з барвистим принтом. Вийшло стильно і спокусливо!

Кендалл Дженнер в новому стильному образі (фото: скрін instagram.com/elleuk)

Також Кендалл продемонструвала вкотре свій образ для тренувань, що підкреслив її спортивну фігуру. У спортзал модель попрямувала в коротких чорних шортах, а також топі з напівпрозорими рукавами, прикрашеному зеленими вставками. Волосся Кендалл стягнула в гладкий хвіст, а з аксесуарів залишила тільки сережки.

Кендалл Дженнер обожает спорт (фото: instagram.com/kendalljenner)