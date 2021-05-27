RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Жилет на голе тіло і широкі штани: Кендалл Дженнер захопила новім стильним вбранням

Автор: Lite

Кендалл Дженнер не любить відмовляти собі в стильних вбраннях з зухвалою ноткою навіть для ділових зустрічей.

Новий вихід зірки - тому найкращий доказ.

Кендалл вибрала цього разу широкі чорні штани з високою посадкою, а також класичний жилет бежевого відтінку, який вважала за краще одягти прямо на голе тіло. З аксесуарів одна з молодших сестер Кардашьян-Дженнер підібрала вузькі сонцезахисні окуляри, а також дрібні сережки. Взуття дівчина взяла на плоскому ходу: комфортні босоніжки відмінно поєднувалися з досить суворим нарядом. Яскравий акцент аутфіту надала сумка з барвистим принтом. Вийшло стильно і спокусливо!

Кендалл Дженнер в новому стильному образі (фото: скрін instagram.com/elleuk)

Також Кендалл продемонструвала вкотре свій образ для тренувань, що підкреслив її спортивну фігуру. У спортзал модель попрямувала в коротких чорних шортах, а також топі з напівпрозорими рукавами, прикрашеному зеленими вставками. Волосся Кендалл стягнула в гладкий хвіст, а з аксесуарів залишила тільки сережки.

Кендалл Дженнер обожает спорт (фото: instagram.com/kendalljenner)

Раніше ми писали, що Кендалл Дженнер демонструвала образ на кожен день.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кендалл Дженнермодастилькрасотамодель