10 лет вместе: Осадчая впервые рассказала о начале романа с Горбуновым

Осадчая призналась, что именно она стала инициатором первого свидания, а Горбунов с юмором вспомнил свою реакцию.

"Я. "Голос діти" и Юра такой: "Ну, я уже разведен". А я говорю: "Пошли поужинаем", - честно призналась телеведущая.

"А я такой: "С Осадчей ужинать, о Боже. Но поскольку ты проявляла инициативу, думаю, ну ладно. Хорошо, женюсь", - с юмором отметил Юрий Горбунов.

Также телеведущая отметила, что никого не "уводила" из семьи.

"Очень часто пишут: "Осадчая увела Горбунова из семьи". В начале наших отношений Юра уже год, как был разведен. Поэтому Катя Юру из семьи не уводила. Юра уже был разведен. И начали мы встречаться, когда Юра уже был свободен", - подчеркнула Катя.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают троих сыновей: старшего сына Илью телеведущая родила в браке с нардепом Олегом Полищуком, а младших Ивана и Даниила - от Горбунова.

Пара длительное время скрывала свой роман, а поженилась лишь в начале 2017 года, за несколько недель до появления на свет Ивана.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha)