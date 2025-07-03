10 років разом: Осадча вперше розповіла про початок роману з Горбуновим

Осадча зізналася, що саме вона стала ініціатором першого побачення, а Горбунов з гумором згадав свою реакцію.

"Я. "Голос діти" і Юра такий: "Ну, я вже розлучений". А я кажу: "Пішли повечеряємо", - чесно зізналася телеведуча.

"А я такий: "З Осадчою вечеряти, о Боже. Але оскільки ти проявляла ініціативу, думаю, ну гаразд. Добре, одружуся", - з гумором зазначив Юрій Горбунов.

Також телеведуча зазначила, що нікого не "забирала" з сім'ї.

"Дуже часто пишуть: "Осадча увела Горбунова з сім'ї". На початку наших стосунків Юра вже рік, як був розлучений. Тому Катя Юру з сім'ї не уводила. Юра вже був розлучений. І почали ми зустрічатися, коли Юра вже був вільний", - підкреслила Катя.

Нагадаємо, Юрій Горбунов і Катя Осадча виховують трьох синів: старшого сина Іллю телеведуча народила у шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком, а молодших Івана та Данила - від Горбунова.

Пара тривалий час приховувала свій роман, а одружилася лише на початку 2017 року, за кілька тижнів до появи на світ Івана.

Катя Осадча та Юрій Горбунов із синами (фото: instagram.com/kosadcha)