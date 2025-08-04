47-летняя актриса во второй раз станет мамой: первое фото с животиком

В семье украинского актера и военнослужащего Владимира Ращука скоро состоится радостное событие - его супруга, актриса Виктория Билан-Ращук объявила о беременности.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
Отметим, что вчера, 3 августа, артистке исполнилось 47 лет. Именно в этот праздничный день она решила поделиться радостной новостью в сети.
"Сегодня мне 47. Я благодарю тебя, Боже, за лучший подарок на день рождения за всю мою жизнь!" - отметила она в подписи к фото, на котором бережно обнимает округлившийся животик.
Также она обратилась к своему супругу, который сейчас защищает нашу страну в рядах ВСУ.
"Володя, если тебе интересно, - у нас будет сын", - подытожила Виктория Билан.
Актриса опубликовала несколько фото с вечеринки гендер-пати в Киеве, которую она вместе с самыми близкими, очевидно, провела на минувших выходных.
Для праздничного мероприятия она выбрала лаконичный наряд: укороченную белую блузку, которая приоткрыла округлившийся живот, и длинную юбку.
Судя по фото, актриса просто светится от счастья.
Фолловеры Виктории, среди которых много украинских актрис и актеров, тут же принялись поздравлять ее с радостным событием:
В 1999 году окончила Днепропетровский государственный театрально-художественный колледж.
В 2000-2005 годах была солисткой группы "Экватор", затем стала выступать с рок-группой Vikell.
В 2009 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения, работала в театрах.
С 2004 года снимается в кино, а также является актрисой дубляжа и режиссером.
Имеет также дочь Екатерину (2005 г. р.), которая учится на актерском факультете Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
После начала полномасштабной войны много занимается волонтерством.
Будущий актер родился в Мариуполе в 1987 году. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.
Сыграл во многих известных украинских фильмах и сериалах, наиболее известные из которых "Конотопская ведьма", "Черный ворон", "Прикордонники".
С началом полномасштабной войны Владимир без колебаний встал на защиту Украины: активно участвовал в освобождении Киевской области и боях на востоке Украины.
За героизм и отвагу был награжден орденом "За мужество" III степени.
Вас также может заинтересовать