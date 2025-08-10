5 фантастических сериалов о космосе, которые держат в напряжении до последней секунды

"Воспитанные волками"

Два существа-андроида получают миссию, они должны вырастить детей на новой планете после того, как Земля стала непригодной для жизни. Но идея нового мира быстро сталкивается с реальностью: религиозные конфликты, борьба за ресурсы и страх перед неизвестным. Сериал отличается философской глубиной и невероятной визуальной атмосферой.

"Темная материя"

Шесть человек просыпаются на космическом корабле без единого воспоминания о себе. Кто они? Друзья, враги, преступники или герои? Прошлое постепенно настигает каждого, и открыть правду оказывается опаснее, чем просто ничего не знать. Это идеальный вариант для тех, кто любит запутанные сюжеты и неожиданные повороты.

"Проблема трех тел"

Научно-фантастический роман "оживает" на экране и переносит зрителя в мир, где человечество впервые контактирует с инопланетной цивилизацией. Готовы ли мы к такой встрече? Здесь нет простых ответов, только напряженное ожидание и интеллектуальные головоломки, которые мгновенно затягивают.

"Затерянные в космосе"

Семья Робинсонов отправляется колонизировать новый мир, но после аварии на космическом корабле оказывается на загадочной планете. На каждом шагу опасности и испытания, а выживание зависит от доверия друг к другу. Это яркое приключение с семейной драмой и атмосферой открытий.

"Фундация"

Экранизация легендарного цикла Айзека Азимова переносит в будущее, где великая Галактическая империя приближается к упадку. Ученый Гари Селдон пытается сохранить знания и культуру человечества, предсказав падение цивилизации.