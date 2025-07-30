RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

5 новых фильмов, которые не оставят равнодушным: о любви, страсти и тайнах

Эти фильмы о любви заставят сердце биться быстрее (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ищете новые и интересные мелодрамы? Тогда эти фильмы 2025 года о чувствах, страстном притяжении и внутренних конфликтах точно не оставят равнодушным.

РБК-Украина делится подборкой новеньких мелодрам и комедий, которые затягивают до финала.

"Любовь - это всего лишь миг"

Жизнь молодого парня кардинально меняется после случайной встречи с девушкой. Между новыми знакомыми вспыхивают чувства, однако темное прошлое юноши становится помехой любви. Сможет ли парочка преодолеть трудности на своем пути?


"Правила флирта"

Французская романтическая комедия об одиноких и уставших от разочарований людей. На свидании они испытывают симпатию друг к другу, но собственные сомнения и травмы прошлого становятся им помехой. Смогут ли влюбленные преодолеть страхи?


"Умереть от нее"

Итальянский эротический триллер и черная комедия о 40-летнем учителе, который влюбляется в свою соседку. Сначала партнерша кажется ему идеальной, но впоследствии раскрываются невероятные тайны.


"Эммануэль"

Французская эротическая драма о женщине, которая отправляется в Гонконг и там открывает новые грани своей сексуальности и самопознания. В большом городе она встречает загадочного мужчину, который заставляет думать о нем снова и снова.


"Материалисты"

Героиня фильма - молодая и амбициозная брачный менеджер. Она помогает людям находить любовь, пока сама не оказывается перед сложным выбором. Кого выберет девушка: нового идеального бойфренда или несовершенную бывшую любовь?

 

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмыФильмы