5 романтических комедий, которые заставят смеяться до слез: о неудачных свиданиях и знакомствах

"Угадай, кто?"

Молодая парочка решила пожениться и поспешила сообщить радостную новость родителям. Однако родители невесты никогда не видели возлюбленного своей дочери. И первая встреча Саймона с отцом темнокожей Терезы обернулась курьезом.



"Все о Стиве"

Эксцентричная автор кроссвордов Мэри влюбляется в телевизионного оператора Стива после одного свидания. Она считает его своим суженым и отправляется за ним в путешествие по стране. Однако навязчивое преследование становится для мужчины источником хаоса и неожиданных открытий.



"Крошка"

Легкая комедийная мелодрама о Меган, девушке, которая никак не может повзрослеть, несмотря на ожидания общества. Когда бойфренд делает ей предложение, она убегает от ответственности и случайно вливается в компанию подростков.



"Любовь с первого взгляда"

Романтическая комедия о совершенно разных парне и девушке. Алек и Меган случайно остаются вдвоем в заснеженном городе после спонтанного свидания. Оказавшись в вынужденной изоляции, они постепенно открывают друг друга с неожиданных сторон.



"Смешанные"

Забавная история о первом впечатлении, которое может быть обманчивым. Неудачное свидание между одинокими родителями Джимом и Лорен заканчивается катастрофой, однако неожиданный отпуск в Африке заставляет их снова встретиться. И на этот раз с детьми.