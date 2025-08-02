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5 романтических комедий, которые заставят смеяться до слез: о неудачных свиданиях и знакомствах

Эти романтические фильмы поднимуть настроение (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Легкие и искренние комедийные фильмы о знакомствах и неудачных первых впечатлениях, которые заставят хорошо посмеяться и поверить в настоящие чувства. Идеальный выбор для вечера!

РБК-Украина делится подборкой романтических комедий, которые стоит посмотреть прямо сейчас.

"Угадай, кто?"

Молодая парочка решила пожениться и поспешила сообщить радостную новость родителям. Однако родители невесты никогда не видели возлюбленного своей дочери. И первая встреча Саймона с отцом темнокожей Терезы обернулась курьезом.


"Все о Стиве"

Эксцентричная автор кроссвордов Мэри влюбляется в телевизионного оператора Стива после одного свидания. Она считает его своим суженым и отправляется за ним в путешествие по стране. Однако навязчивое преследование становится для мужчины источником хаоса и неожиданных открытий.


"Крошка"

Легкая комедийная мелодрама о Меган, девушке, которая никак не может повзрослеть, несмотря на ожидания общества. Когда бойфренд делает ей предложение, она убегает от ответственности и случайно вливается в компанию подростков.


"Любовь с первого взгляда"

Романтическая комедия о совершенно разных парне и девушке. Алек и Меган случайно остаются вдвоем в заснеженном городе после спонтанного свидания. Оказавшись в вынужденной изоляции, они постепенно открывают друг друга с неожиданных сторон.


"Смешанные"

Забавная история о первом впечатлении, которое может быть обманчивым. Неудачное свидание между одинокими родителями Джимом и Лорен заканчивается катастрофой, однако неожиданный отпуск в Африке заставляет их снова встретиться. И на этот раз с детьми.

 

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