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Мода та краса

5 романтичних комедій, які змусять сміятися до сліз: про невдалі побачення та знайомства

Ці романтичні фільмі піднімуть настрій (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Легкі та щирі комедійні фільми про знайомства та невдалі перші враження, які змусять добре посміятися й повірити у справжні почуття. Ідеальний вибір для вечора!

РБК-Україна ділиться добіркою романтичних комедій, які варто подивитися просто зараз.

"Вгадай, хто?"

Молода парочка вирішила одружитися і поспішила повідомити радісну новину батькам. Проте батьки нареченої ніколи не бачили коханого своєї доньки. І перша зустріч Саймона з батьком темношкірої Терези обернулася курйозом.


"Все про Стіва"

Ексцентрична авторка кросвордів Мері закохується в телевізійного оператора Стіва після одного побачення. Вона вважає його своїм судженим і вирушає за ним у подорож країною. Проте нав’язливе переслідування стає для чоловіка джерелом хаосу і несподіваних відкриттів.


"Крихітка"

Легка комедійна мелодрама про Меган, дівчину, яка ніяк не може подорослішати, попри очікування суспільства. Коли бойфренд робить їй пропозицію, вона тікає від відповідальності та випадково вливається в компанію підлітків.


"Кохання з першого погляду"

Романтична комедія про зовсім різних хлопця та дівчину. Алек і Меган випадково залишаються удвох у засніженому місті після спонтанного побачення. Опинившись у вимушеній ізоляції, вони поступово відкривають одне одного з несподіваних сторін.


"Змішані"

Кумедна історія про перше враження, яке може бути оманливим. Невдале побачення між самотніми батьками Джимом та Лорен закінчується катастрофою, проте неочікувана відпустка в Африці змушує їх знову зустрітися. І цього разу з дітьми.

 

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