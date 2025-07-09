7 детективных сериалов, от которых невозможно оторваться: здесь все не то, чем кажется

Обман, тайны и неожиданные сюжетные повороты - эти современные детективные сериалы поражают остротой сюжета.
РБК-Украина предлагает подборку сериалов, где расследования переплетаются с драмой и комедией.
Харизматичный искусствовед и прямолинейный детектив объединяют усилия в раскрытии таинственных преступлений, которые связаны с предметами искусства и антиквариата.
Напряженный детектив об известном и успешном писателе, который вынужден бороться с призраками прошлого. Он возвращается в родной город, чтобы распутать тайны и отплатить обидчикам.
Группа блестящих ученых делает сногсшибательное открытие, которое заставляет их противостоять самой большой угрозе в истории человечества. Смогут ли они спасти планету?
Элитный наемный убийца зарабатывает самые высокие гонорары. Однако после последнего заказа на его след выходит офицер британской разведки, которая не остановится ни перед чем, пока не схватит преступника.
Свадьбу состоятельной парочки неожиданно прерывает найденное на пляже тело. Когда тайны гостей церемонии выходят наружу, начинается настоящее расследование, где под подозрением оказываются все.
История о частном детективе, который расследует таинственное исчезновение внучки легендарного голливудского продюсера. Пытаясь выяснить, что произошло, Шугар раскапывает глубочайшие семейные тайны.
Криминальный сериал о дерзком и гениальном детективе, который становится главой нового полицейского участка в Эдинбурге. Вместе с командой эксцентричных специалистов он распутывает старые дела и познает свои способности.
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