7 детективных сериалов, от которых невозможно оторваться: здесь все не то, чем кажется

"Арт-детективы"

Харизматичный искусствовед и прямолинейный детектив объединяют усилия в раскрытии таинственных преступлений, которые связаны с предметами искусства и антиквариата.



"Собачий холм"

Напряженный детектив об известном и успешном писателе, который вынужден бороться с призраками прошлого. Он возвращается в родной город, чтобы распутать тайны и отплатить обидчикам.



"Проблема 3 тел"

Группа блестящих ученых делает сногсшибательное открытие, которое заставляет их противостоять самой большой угрозе в истории человечества. Смогут ли они спасти планету?



"День Шакала"

Элитный наемный убийца зарабатывает самые высокие гонорары. Однако после последнего заказа на его след выходит офицер британской разведки, которая не остановится ни перед чем, пока не схватит преступника.



"Великолепная пара"

Свадьбу состоятельной парочки неожиданно прерывает найденное на пляже тело. Когда тайны гостей церемонии выходят наружу, начинается настоящее расследование, где под подозрением оказываются все.



"Шугар"

История о частном детективе, который расследует таинственное исчезновение внучки легендарного голливудского продюсера. Пытаясь выяснить, что произошло, Шугар раскапывает глубочайшие семейные тайны.



"Отдел нераскрытых дел"

Криминальный сериал о дерзком и гениальном детективе, который становится главой нового полицейского участка в Эдинбурге. Вместе с командой эксцентричных специалистов он распутывает старые дела и познает свои способности.