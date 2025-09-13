Антонина Хижняк получила почетную государственную награду: "Это большая ответственность"

Украинская актриса Антонина Хижняк получила почетное звание "Заслуженный артист Украины". Награждение состоялось в День украинского кино, который отмечается 13 сентября.
Которые сообщает РБК-Украина, о награждении рассказала сама Хижняк в Instagram.
Указом президента Зеленского от 12 сентября 2025 года актрисе присвоили почетное звание "Заслуженный артист Украины".
Эмоциями от награждения Антонина поделилась в трогательном посте.
"Я очень благодарна за такую награду. Но считаю, она принадлежит не только мне. Я думаю о тех моих коллегах, кто сейчас на фронте. О тех, кого мы уже никогда не увидим на съемочной площадке. Их жертва - это цена нашей свободы и возможности творить", - отметила актриса.
Она поблагодарила родных, учителей и коллег, которые поддерживали ее на творческом пути, а также обратилась к зрителям и воинам.
"Спасибо всему народу Украины, всем зрителям, потому что без вас "кина не будет". Так же как и не будет его без наших воинов. Это большая ответственность, хочется работать еще добросовестнее, оправдывая ваше доверие! Слава Украине", - резюмировала артистка.
Она также показала трогательную реакцию бабушки на почетное звание. Женщина поддержала внучку теплыми словами и объятиями.
Украинская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 28 июля 1990 года в городе Украинка Киевской области.
Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. После учебы работала в Киевском академическом театре кукол.
Разведена, имеет сына. Хижняк активно занимается дубляжем и озвучкой фильмов, сериалов и мультфильмов.
Широкую известность получила благодаря роли Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша", а также известна по участию в фильмах и сериалах "Я - Надія", "Перші дні", "Коли ти вийдеш заміж?", "Батьківські збори" и другими.
