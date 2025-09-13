Антонина Хижняк получила почетную государственную награду: "Это большая ответственность"

Какую награду получила Антонина Хижняк

Указом президента Зеленского от 12 сентября 2025 года актрисе присвоили почетное звание "Заслуженный артист Украины".

Эмоциями от награждения Антонина поделилась в трогательном посте.

"Я очень благодарна за такую награду. Но считаю, она принадлежит не только мне. Я думаю о тех моих коллегах, кто сейчас на фронте. О тех, кого мы уже никогда не увидим на съемочной площадке. Их жертва - это цена нашей свободы и возможности творить", - отметила актриса.

Антонина Хижняк с государственной наградой (фото: instagram.com/tonya_actress)

Она поблагодарила родных, учителей и коллег, которые поддерживали ее на творческом пути, а также обратилась к зрителям и воинам.

"Спасибо всему народу Украины, всем зрителям, потому что без вас "кина не будет". Так же как и не будет его без наших воинов. Это большая ответственность, хочется работать еще добросовестнее, оправдывая ваше доверие! Слава Украине", - резюмировала артистка.

Какую награду получила Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)

Она также показала трогательную реакцию бабушки на почетное звание. Женщина поддержала внучку теплыми словами и объятиями.

Кто такая Антонина Хижняк

Украинская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 28 июля 1990 года в городе Украинка Киевской области.

Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. После учебы работала в Киевском академическом театре кукол.

Разведена, имеет сына. Хижняк активно занимается дубляжем и озвучкой фильмов, сериалов и мультфильмов.

Широкую известность получила благодаря роли Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша", а также известна по участию в фильмах и сериалах "Я - Надія", "Перші дні", "Коли ти вийдеш заміж?", "Батьківські збори" и другими.