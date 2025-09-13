Антоніна Хижняк отримала почесну державну нагороду: "Це велика відповідальність"

Українська акторка Антоніна Хижняк отримала почесне звання "Заслужений артист України". Відзначення відбулося у День українського кіно, яке відзначають 13 вересня.
Які повідомляє РБК-Україна, про нагородження розповіла сама Хижняк в Instagram.
Указом президента Зеленського від 12 вересня 2025 року акторці присвоїли почесне звання "Заслужений артист України".
Емоціями від нагородження Антоніна поділилася у зворушливому дописі.
"Я дуже вдячна за таку відзнаку. Але вважаю, вона належить не тільки мені. Я думаю про тих моїх колег, хто зараз на фронті. Про тих, кого ми вже ніколи не побачимо на знімальному майданчику. Їхня жертва - це ціна нашої свободи й можливості творити", - зазначила акторка.
Вона подякувала рідним, вчителям та колегам, які підтримували її на творчому шляху, а також звернулася до глядачів та воїнів.
"Дякую всьому народу України, всім глядачам, бо без вас "кіна не буде". Так само як і не буде його без наших воїнів. Це велика відповідальність, хочеться працювати ще сумлінніше, виправдовуючи вашу довіру! Слава Україні", - резюмувала артистка.
Вона також показала зворушливу реакцію бабусі на почесне звання. Жінка підтримала онуку теплими словами та обіймами.
Українська акторка театру, кіно та дубляжу. Народилась 28 липня 1990 року у місті Українка Київської області.
Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Після навчання працювала в Київському академічному театрі ляльок.
Розлучена, має сина. Хижняк активно займається дубляжем та озвученням фільмів, серіалів і мультфільмів.
Широку популярність здобула завдяки ролі Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша", а також відома за участю у фільмах і серіалах "Я - Надія", "Перші дні", "Коли ти вийдеш заміж?", "Батьківські збори" та іншими.
