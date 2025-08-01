"Будь, с*ка, украинцем": Юрко Юрченко "открестился" от Виктора Павлика и удивил причиной

Из-за чего Юрченко поссорился с Павликом

Причиной разрыва исполнитель назвал политическую позицию Павлика, которая, по мнению Юрченко, стала для него неприемлемой.

Артист публично назвал бывшего товарища "политическим бисексуалом", вспомнив его соболезнования по поводу смерти одиозного экс-нардепа Яна Табачника, умершего в 2023 году.

В своей эмоциональной заметке Юрченко вспомнил, как познакомился с Виктором еще 32 года назад, когда они вместе переживали сложные времена 90-х.

Юрий Юрченко (фото: facebook.com/Yurcash)

Он отметил, что тот неоднократно помогал ему в трудные моменты - и материально, и как друг.

"У него всегда можно было одолжить 100 баксов. Он не отказывал. Я возвращал. Спасибо, Витя!", - написал лидер группы "Юркеш".

Несмотря на благодарность, певец резко осудил поддержку Павликом Табачника - музыканта и нардепа, известного своей пророссийской политикой.

Реакция певца на смерть Табачника стала для Юрченко окончательным разочарованием.

Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Потому что нех*й лайкать посты с памятью о галимом Яне Табачнике! Пса, что вместе со своими приспешниками-"регионалами" навлек на нас эту войну! Потому что достаточно быть скользкой улиткой-павликом! Потому что сколько уже лет быть ни нам - ни вам! Потому что по суммарным залетам - харе! Потому что быть народным артистом Украины и одновременно политическим бисексуалом в такие времена невозможно и неприемлемо! Каждый из нас должен определиться! Время было - оно истекло! Будь, с*ка, украинцем! Или не будь!" - эмоционально высказался Юрий.

Он отметил, что подобная "двусмысленность" публичных людей - это то, что, по его мнению, в прошлом и привело к нынешней войне в Украине.

Юрченко обратился не только к бывшему другу, но и к своей аудитории - коллегам, подписчикам и всем украинцам:

"Или ты - наш! Или пошел за Павликом!", - подытожил военный.

Юрко Юрченко (фото: facebook.com/Yurcash)

Что известно о Яне Табачнике

Ян Табачник - трижды народный депутат Украины от "Партии регионов", политической силы, которая поддерживала режим Януковича и ассоциировалась с подавлением Майдана.

Он занимал должности в комитетах по духовности, культуре, а также по борьбе с организованной преступностью.

В политической и артистической среде Табачник имел тесные связи с экс-президентом Леонидом Кучмой и особенно с Виктором Януковичем.

Ян Табачник (фото: Википедия)

В публичных заявлениях называл последнего "человеком чести" и "волевым человеком", демонстрируя полную преданность пророссийской власти.

Кроме того, Табачник был близким другом российского певца Иосифа Кобзона, известного своими пророссийскими высказываниями, поддержкой аннексии Крыма и псевдореспублик "Л/ДНР".

Кобзону был запрещен въезд в Украину, однако Табачник публично называл его "человеком, которым стоит гордиться".

Политик умер 11 сентября 2023 года в Израиле после длительной борьбы с онкологией.

В течение многих лет он поддерживал политиков и артистов, ассоциирующихся с пророссийскими позициями, в частности, помогал Ани Лорак.