"Было насилие": Мозговая раскрыла всю правду о браке с Пономаревым

Из-за чего распался брак с Пономаревым

Алена Мозговая рассказала, что не хочет вдаваться в подробности их с Пономаревым развода, ведь это почти десять лет жизни.

Впрочем, по ее словам, большую часть этого времени она просто существовала, не чувствуя себя счастливой.

"Это не та история, которую бы я хотела обсуждать. Единственное, что положительного из этого брака - моя любимая доченька Евгения", - поделилась знаменитость.

Поворотным моментом стало появление мужчины, который начал проявлять к ней внимание - дарил цветы и подарки.

Алена Мозговая (фото: instagram.com/mozgova0902)

Для Алены это было неожиданным, ведь такого отношения она не знала.

"Саша такого не делал. Он говорил, что цветы - это "телячьи нежности", и не надо баловать. И когда я почувствовала, что может быть иначе - я зачеркнула для себя всю ту историю", - призналась она.

Продюсер подчеркивает: отношения с тем другим мужчиной были вполне платоническими, но именно они дали ей силу разорвать болезненный союз.

"Мне показалось, что я влюбилась. Но эти отношения абсолютно платонические, даже наивные. Они дали мне силы уйти от Саши. Закрыть эту историю и начать все сначала", - поделилась она.

"Это был абьюз, садизм, унижение"

Вспоминая брак с Пономаревым, Мозговая называет его абьюзивным. Она не скрывает, что часто испытывала унижение, а иногда и физическое насилие.

"Унизить, заставить извиняться за то, чего ты не делала - это садизм. Все абьюзеры - это садисты", - отметила она.

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

По ее словам, женщины часто молчат о подобных отношениях, потому что боятся осуждения и не имеют финансовой независимости.

"У меня тогда уже было двое детей. Я не знала, куда идти. Финансово - никак. Папа после аварии, мама не могла помочь. Я еще им помогала", - вспомнила Мозговая.

Только после того, как она начала работать на телевидении, появилась возможность начать новую жизнь. Она собралась с духом и честно сказала Пономареву, что уходит.

"Я пришла ему, глядя в глаза, сказала: "Я влюбилась. Мне надо уходить. Надо это все заканчивать, потому что ничего хорошего уже точно не будет", - рассказала Алена.

"Я молчала, потому что меня об этом просили дочери"

Елена призналась, что долгие годы молчала о своей правде, пока Пономарев в СМИ говорил об измене.

"Меня просили об этом девушки, когда еще были юными. Женя просила: "Мама, не надо". А сейчас они взрослые женщины, и я могу говорить все, что угодно", - пояснила звезда.

Алена Мозговая с дочерьми (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Кроме того, Мозговая призналась, что на ее молчание повлияли и семейные установки.

"Меня так воспитали. Бабушка всегда говорила: "Лена, никогда не шепчись о своем на людях", - поделилась она.

"Любви там не было. Но ревность - была"

Елена подчеркнула: любви со стороны Пономарева она не чувствовала. Только постоянную ревность, контроль и ощущение того, что она - никто.

"Любви не было. Я не верю, что человек, который любит, способен унижать. Если это было - это не любовь", - убеждена Алена.

Несмотря на это, она продолжала жить "по инерции", пока друзья не посоветовали ей пойти работать. Именно тогда, говорит, появилась возможность изменить все.

"Он был учителем. Я прошла ад"

Елена Мозговая не скрывает: опыт с Пономаревым закалил ее.

"Я прошла огонь, воду и медные трубы. Он сделал меня сильной - ментально, духовно и физически. Мне хочется его поблагодарить. Он как учитель", - отметила она.

Сейчас продюсер уже 19 лет находится в других, счастливых отношениях. И именно поэтому решилась поделиться своей историей - чтобы вдохновить других женщин, которые еще не смогли вырваться из токсичных отношений.

"Я точно знаю: если мужчина уже однажды так вел себя с вами - он не изменится. Бегите. В чем есть - и вперед", - подытожила Алена.

Напомним, Мозговая была замужем за Пономаревым в 90-х. В браке у них родилась дочь Евгения.

После развода каждый пошел своим путем. Сейчас Евгения живет и работает в Португалии.

Елена впоследствии вышла замуж за украинского певца David Axelrod. У пары есть дочь Соломия, которая родилась в 2015 году.

Алена Мозговая с мужем и дочкой (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Пономарев после разрыва с Мозговой также создал новую семью - со студенткой из Львова Викторией Мартынюк.

В 2007 году у них родился сын Александр, но в 2012-м пара разошлась.

По словам артиста, причиной стало требование жены выбрать между ней и дочерью от первого брака.

Сейчас исполнитель официально холост, но имеет серьезные отношения. Имя своей возлюбленной он не раскрывает, объясняя это тем, что не хочет повторять прошлые ошибки.

Впрочем, по словам источников, он живет в гражданском браке с девушкой по имени София, которая работает его концертным директором.