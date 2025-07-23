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"Чизкейк убрали". Кацурин раскрыл последствия массового отравления в собственном ресторане

Среда 23 июля 2025 22:16
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"Чизкейк убрали". Кацурин раскрыл последствия массового отравления в собственном ресторане Кацурин уже выписался из больницы после отравления (фото: instagram.com/misha_katsurin)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Миша Кацурин рассказал о причинах и последствиях массового отравления в собственном ресторане "Китайский привет" во Львове.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Михаила в Instagram.

Миша Кацурин раскрыл новые подробности отравления

В результате отравления заболело 118 человек (119 вместе с ним). Из них 46 до сих пор находятся в больнице, но большинство должно вернуться домой до конца недели.

Сам ресторатор уже выздоровел. Он показал в сториз, как покидает больницу, и обратился к медикам.

"Спасибо Львовской инфекционной больнице за заботу, быстрое восстановление и 24/7 поддержку всей когорты участников этой проклятой "вспышки", - написал он.

&quot;Чизкейк убрали&quot;. Кацурин раскрыл последствия массового отравления в собственном ресторанеКацурин выписался из больницы после отравления (фото: instagram.com/misha_katsurin)

В первые дни после открытия заведения, 14 и 15 июля, все пострадавшие употребляли сингапурский чизкейк. В нем был крем из яиц, в котором могла размножиться сальмонелла.

"Там крем из яиц (в них очень хорошо чувствует себя сальмонелла) плюс температура запекания менее 70 градусов, которой недостаточно, чтобы эту сальмонеллу убить", - пояснил он.

В то же время результаты лабораторных исследований показали, что продукты были чистые, однако у двух поваров обнаружили сальмонеллез. Один из них пробовал чизкейк как су-шеф, а другой был работником заготовки.

"Носители они или также пострадавшие - мы не знаем. Также оба эти повара имели медицинские книжки перед принятием на работу", - отметил ресторатор.

&quot;Чизкейк убрали&quot;. Кацурин раскрыл последствия массового отравления в собственном ресторанеКацурин раскрыл новые детали отравления (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Он также признал, что не у всех членов команды были готовы медицинские книжки, назвав это "факапом".

Однако, сказал Михаил, к отравлению это отношения не имеет, поскольку больны только те работники, у которых документы были в порядке.

"Как именно сальмонелла попала в чизкейк - точно неизвестно. Кондитеры здоровы. Те яйца, которые лаборатория забрала на тест, - стерильные. Однако как-то попала. Возможно, с другого лотка яиц", - отметил он.

Что ждет "Китайский привет" после массового отравления

Кацурин заверил, что команда заведения работает над компенсациями и помощью пострадавшим, выполняет рекомендации Госпродпотребслужбы и внедряет новую систему пищевой безопасности, которую он контролирует сейчас лично.

"Меняем поставщика яиц, а там, где это возможно, меняем яйца на пастеризованные яичные смеси. Это значительно уменьшает риск любых пищевых опасностей", - поделился он.

Напоследок он добавил, что сингапурский чизкейк, который стал катализатором массового отравления, из меню убрали.

Напомним, 16 июля стало известно, что ресторатор Миша Кацурин отравился в собственном ресторане и попал в больницу. Тогда же он отметил, что заведение держит связь с пострадавшими и оплатит счета за лечение.

Впоследствии правоохранители во Львове начали расследовать массовое пищевое отравление и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325, которое предусматривает штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы.

Госпродпотребслужба также сообщила, что в заведении обнаружили ряд нарушений санитарных норм. В частности там неправильно хранили продукты и кухонный инвентарь.

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