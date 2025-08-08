"Смысл моей жизни": Лиза Глинская поделилась редким фото с 9-месячными дочками

Победительница шоу "МастерШеф-2", а позже - судья этого кулинарного проекта Лиза Глинская, которая в ноябре 2024 года стала мамой двойни, показала, как выросли ее дочки Соломия и Полина.

Лиза Глинская показала дочек

"Сенс моей жизни", - подписала она фото.

На снимке - ее 9-месячные дочки, которые играют на детской площадке.

Девочки активно познают мир: одна из сестричек заинтересовалась белой лошадкой-каталкой, а другая восторженно рассматривает развивающий куб.

Этот кадр - прекрасное свидетельство того, что, несмотря на насыщенный рабочий график, Лиза Глинская находит время для самого главного - своей семьи.

Лиза Глинская показала дочек на новом фото (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Фото вызвало волну восхищения среди поклонников. В комментариях отмечают, насколько быстро растут девочки, и желают семье счастья.

Что известно про личную жизнь Глинской

Путь к материнству для звезды шоу "МастерШеф" был долгим и непростым. Около 17 лет назад Глинская была замужем и ожидала рождения первенца, однако ребенок погиб во время родов из-за врачебной халатности.

Эта потеря серьезно повлияла на ее жизнь: отношения с мужем начали рушиться, и вскоре пара рассталась. Чтобы справиться с болью утраты, Лиза нашла утешение в кулинарии - это увлечение стало для нее способом восстановиться эмоционально.

Позже она попала на проект "МастерШеф", где одержала победу, что дало старт ее профессиональной кулинарной карьере. Она стала судьей шоу, написала несколько кулинарных книг и начала проводить мастер-классы.

Долгое время о ее личной жизни почти ничего не было известно. Лишь в 2021 году она опубликовала в соцсетях фото с обручальным кольцом - ее избранник Максим Большаков сделал предложение.

С ним Глинская была знакома более 20 лет, однако после значительного перерыва пара начала общаться и в последствии завязались отношения.

Весной 2022 года, несмотря на полномасштабную войну, они поженились.

А уже в 2024 году в семье Лизы Глинской случилось долгожданное пополнение - в ноябре она родила двойню.

Звезда "МастерШеф" часто делится в сети фото и видео со своими дочками, которых зовут Полина и Соломия. В мае этого года она окрестила малышек, а в начале лета они уже успели отдохнуть на море.

Глинская с мужем и дочками (скриншот)