Где сейчас и чем занимаются победители кулинарного шоу "МастерШеф"

В субботу, 23 августа, на экраны вернулось самое известное кулинарное шоу страны - "МастерШеф", уже в 16-м сезоне. За годы существования проекта зрители наблюдали не только за кулинарными баталиями, но и за трансформацией участников - из аматоров в настоящих звезд гастрономической сцены.
Но что же произошло с победителями прошлых сезонов после финала? Удалось ли им удержать кулинарную планку? Узнайте в материале на РБК-Украина.
После победы в первом сезоне "МастерШефа" Светлана Шептуха круто изменила свою жизнь.
Бывшая бухгалтер неожиданно для себя стала новой звездой украинской гастрономии.
Еще во время шоу она поражала зрителей и судей своей смекалкой, скоростью в освоении новых техник и креативным подходом к блюдам.
После проекта Светлана отправилась в Париж, где училась в престижной европейской кулинарной школе.
Впоследствии, уже в Украине, она получила еще и диплом инженера-технолога ресторанного производства.
Сейчас Шептуха проживает вместе с семьей в Нидерландах, ведет соцсети, где делится как моментами с семьей, путешествиями, так и кулинарными достижениями.
Елизавета Глинская обязана проекту "МастерШеф" не только популярностью, но и четким профессиональным вектором.
Именно участие в шоу вдохновило ее сосредоточиться на кондитерском искусстве.
Несмотря на многочисленные предложения возглавить кухню в престижных ресторанах, она упорно отказывалась - у Елизаветы была собственная мечта: создать кондитерское производство под собственным именем.
Для этого она отправилась во Францию, где прошла обучение в легендарной академии Le Cordon Bleu.
По возвращении в Украину начала проводить мастер-классы, а впоследствии открыла собственную школу - GL.
В 2016 году Глинская получила признание и на мировом уровне - стала победительницей престижного чемпионата Mondial Des Arts Sucres в Париже.
Она также издала несколько кулинарных книг и неоднократно возвращалась к любимому шоу уже в роли судьи: в частности, в "МастерШеф. Профессионалы" и девятом сезоне классического формата.
В прошлом году Елизавета пережила еще одно важное событие - она стала мамой двойни. У нее родилось двое дочерей.
После победы в "МастерШеф" она отправилась во Францию, где получала образование в престижной кулинарной академии Le Cordon Bleu.
Более того, именно Мартыновская стала первой в своем выпуске - настоящий триумф для украинки в сердце гастрономической столицы.
Уже в 2017 году Ольга не просто работала в ресторане, а руководила им: она стала совладелицей и управляющей Les Foodies - заведения в самом центре Парижа.
Впоследствии она вернулась в Украину и основала Первую украинскую кулинарную академию, где регулярно проводит мастер-классы и делится знаниями через авторские кулинарные книги.
С 2020 года Мартыновская стала одним из самых узнаваемых лиц проекта "МастерШеф" - как судья кулинарного шоу на СТБ.
Что касается личной жизни: в 2015 году она вышла замуж за Ивана Кобца, а уже в следующем году стала мамой дочери Веры.
Но брак продлился недолго - в 2020 году Ольга сама инициировала развод. По ее словам, она не чувствовала себя счастливой и любимой в отношениях.
Сейчас звезда имеет отношения с Русланом Шибаевым, ресторатором, чьи заведения пользуются популярностью среди политического и бизнес-бомонда Киева.
Евгений Злобин после победы в 4 сезоне "МастерШеф" получил уникальный шанс - обучение в знаменитой кулинарной академии Le Cordon Bleu в Париже.
Вернувшись в Украину, он активно занимался развитием кулинарной культуры: проводил мастер-классы и работал над открытием заведения "Вкус улиц" в Краматорске.
Правда, в последние годы Евгений исчез из публичного пространства - в соцсетях он не появляется, а чем занимается сейчас - неизвестно.
После победы в "МастерШефе" для Евгения Клопотенко начался новый этап - не просто карьерный, а мировоззренческий.
Хотя в начале он и не стремился стать амбассадором гастрономических изменений, кулинарное образование в легендарной школе Le Cordon Bleu изменило его видение.
Именно там Клопотенко переосмыслил и свое место в профессии, и роль кухни в национальной идентичности.
Впоследствии были гастротуры, мастер-классы, сотни встреч по всей Украине - и осознание, что стране не хватает не только вкусной еды, но и понимания, что именно является украинской кулинарией.
Его рецепты - в частности борщ, который в 2022 году признали культурным наследием ЮНЕСКО, - это сочетание аутентичности с современными интерпретациями.
Сегодня Клопотенко - это не просто бренд. Он является совладельцем концептуального ресторана в Киеве и бистро во Львове, где переосмысливает украинскую кухню через смелые блюда и подачу.
Его цель - сделать украинскую гастрономию актуальной, смелой и узнаваемой в мире.
До шоу Асмик уже имела небольшой магазин специй, где создавала собственные миксы.
После победы она закончила Le Cordon Bleu с отличием, проводила мастер-классы и стала главным поваром ресторана "Мястория".
Сегодня Асмик руководит кондитерской студией, где воплощает самые изысканные гастроидеи.
После победы в шоу Вадим, которого все помнят по псевдониму Пава, поехал учиться в Le Cordon Bleu.
В тандеме с другом создал проект "Street chef". Он ведет активную жизнь в соцсетях: делится авторскими рецептами и веселыми видео из жизни повара.
После шоу Иван стал шефом нескольких столичных ресторанов и готовил для знаменитостей.
Его победный кубок получил случайный прохожий - как напоминание не жить прошлым.
Сейчас Иван посвятил себя духовному развитию, проводит курсы по медитации и самопознанию.
Сергей запомнился харизмой и смелыми решениями в эфирах. Он стал шефом ресторана "KADORR" в Одессе. Сейчас Денисов развивает свое заведение "Molfar Restaurant" и делится новостями из ресторанной жизни в соцсетях.
До шоу Яна работала в Samna - киевском ресторане современной восточной кухни. После проекта осталась в команде заведения, параллельно проводила кулинарные мастер-классы.
Теперь она занимает должность су-шефа во французском ресторане Marie B.
Богдан также прошел обучение в престижной школе Le Cordon Bleu. Он активно путешествует, ведет YouTube-канал, где рассказывает о рецептах, дегустациях, новостях из мира кулинарии и распаковке продуктов.
После победы Валерия развивает личный блог в соцсетях. Ее контент - это сочетание эстетики, гастрономии и практических советов.
Девушка также проводит мастер-классы с известными шефами и экспериментирует с подачей.
На своей Instagram-странице Алина делится любовью к кулинарии, ведет кулинарную студию, организовывает обучение и учит готовить со вкусом и душой. Ее подход - сочетание техник и креативности.
Перед участием в проекте Наталья работала флористкой в Киеве. После победы Наталья погрузилась в создание кулинарного блога.
Она активно работает с брендами, снимает видеорецепты и продолжает популяризировать гастрономию.
Сразу после финала 15-го сезона "МастерШеф", в котором победу одержала Нэнси Топко, в соцсетях поднялась волна обсуждений.
Зрители начали распространять слухи о "несправедливости" результатов и даже заподозрили, что шоу было якобы "подстроено".
Нэнси отреагировала на это сдержанно.
"Я не знаю, почему люди начали это выдумывать. Не понимаю хейта и искренне удивляюсь, когда слышу подобные слухи", - сказала она.
Нэнси работает моделью с 15 лет, большую часть времени - за границей. Однако именно кулинария, по ее словам, стала той опорой, которая помогла ей справиться с тяжелой борьбой с анорексией.
После победы в шоу она начала стажировку в одном из лучших ресторанов азиатской кухни - NĂM, под руководством шефа и звездного судьи "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво.
Сейчас Нэнси активно ведет Instagram, где делится собственными рецептами, историями из жизни и атмосферными фотографиями со своей кухни.
