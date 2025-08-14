Жена Брюса Уиллиса в слезах вспомнила, как узнала о его диагнозе: "Была в панике" (видео)

Как жена Уиллиса отреагировала на его диагноз

В разговоре с Дайан Сойер жена призналась, что помнит каждое мгновение, когда узнала о неизлечимой болезни любимого.

"Я была в панике. Помню, как услышала это... и больше ничего не слышала, будто провалилась в пропасть", - вспомнила она, едва сдерживая слезы.

В 2022 году Брюс завершил карьеру из-за афазии - расстройства, приводящего к потере речевых функций. В 2023-м семья сообщила, что ему диагностировали редкий тип деменции, который влияет на личность и может менять поведение.

С тех пор Эмма открыто говорит о сложностях ухода за близкими с таким заболеванием и важности поддержки семей.

Жена Уиллиса о его болезни (скриншот из видео)

На вопрос журналистки о том, что для нее значит любовь, Эмма растрогала теплыми словами.

"Любовь - это прекрасно. Она большая, безусловная. И я счастлива, что могу ее чувствовать", - поделилась она.

В ролике к предстоящему интервью, которое выйдет 26 августа, можно увидеть редкие кадры Брюса с женой и младшими дочерьми, а также самые выдающиеся моменты из его карьеры.



Что известно о личной жизни Уиллиса

Напомним, актер имеет трех взрослых дочерей Румер, Скаут и Таллулу от брака с актрисой Деми Мур. С Хеминг он женился в 2009 году. У пары есть дочери Мейбл и Эвелин.

В 2024 году жена звезды также анонсировала выход собственной книги "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path" ("Неожиданное путешествие: как найти силу, надежду и себя на пути ухода"), которая увидит свет 9 сентября.

Брюс и Эмма (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Помогают беспокоиться о больном старшие дети и бывшая жена Деми Мур, которая неоднократно демонстрировала совместные семейные фото.

Ранее в СМИ также сообщали об ухудшении самочувствия Уиллиса. Однако впоследствии его возлюбленная намекнула в сторис в Instagram, что слухам верить не стоит.

Брюс Уиллис и Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)