Ксения Мишина о Темляке и природе абьюза: "Я знала все эти истории"

Актриса Ксения Мишина поделилась своим мнением относительно громкого скандала вокруг Константина Темляка, которого бывшая девушка обвинила в физическом и психологическом насилии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Что сказала Мишина о Константине Темляке

Как выяснилось, актриса знала о темной стороне коллеги по цеху. Она выразила соболезнования его жене Анастасии Нестеренко, которая тоже недавно прокомментировала разоблачения своего мужа.

"Я не знаю, что сейчас чувствует его жена, потому что когда она выходила за него замуж, я уже знала все эти истории и понимала, что она может пережить", - написала она в сториз.

Мишина, которая сама в свое время пережила токсичные отношения, высказалась о природе абьюзеров.

"Насилие и тирания - это две стороны одного опыта: полного господства над другим человеком, лишение его автономии, превращение в "вещь", - отметила она.

По ее словам, через контроль и агрессию абьюзеры пытаются утвердить собственную значимость и снять тревогу из-за собственной уязвимости.

"Обладание абсолютным контролем над другими дает ощущение "бессмертия", будто этот человек становится выше обычных людей, выше смерти, ведь он решает судьбы других", - пояснила она.

Мишина о разоблачении Темляка (скриншот)

Скандал с Константином Темляком: в чем обвинили актера

Бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева вечером 8 августа опубликовала пост, в котором раскрыла подробности пережитых токсичных отношений. Долгое время она молчала из-за депрессии и страха перед "авторитетностью" Константина.

В конце концов она решилась рассказать свою историю. Девушка рассказала о физическом и психологическом насилии, показала сообщения и видео, в котором Константин ведет себя агрессивно.

Она также заявила, что во время их отношений он злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Она была не единственной, кто подвергся абьюзу. Были и другие девушки.

Сам Темляк признал свою вину и заверил, что изменился. Однако его слова многим показались манипулятивными. Ко всему в сети появились скриншоты его переписки с 15-летней девочкой в 2023 году, которую он склонял к интиму.

Напомним, история получила огласку в день выхода клипа Yarmak и Jerry Heil на песню "С какого ты этажа неба", в котором Темляк снялся со своей женой. В комментарии РБК-Украина звездный PR-менеджер высказалась о решении артистов удалить видеоработу.