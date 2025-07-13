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Жена защитника "Азовстали" Дианова показала, где они проводят медовый месяц (фото)

Михаил Дианов с женой (фото: instagram.com/dianovamuroslava)
Автор: Иванна Пашкевич

Новоиспеченная жена морского пехотинца и защитника Мариуполя Михаила Дианова показала, где они отдыхают после свадьбы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Мирославы.

Где проводят медовый месяц супруги Диановы

Михаил вместе с женой Мирославой наслаждается медовым месяцем в Тернополе - супруги проводят время на озере, рыбачат и отдыхают на природе.

"Медовый месяц на море "Тернопольский пруд", - написала она.

Михаил Дианов с женой (фото: instagram.com/dianovamuroslava)

Напомним, Мирослава - вторая жена 45-летнего защитника Мариуполя. Она является его ровесницей.

О новой любви ветеран впервые рассказал в конце декабря 2024 года.

Знакомство пары состоялось осенью того же года - случайная встреча быстро переросла в серьезные отношения.

Михаил Дианов с женой (фото: instagram.com/dianovamuroslava)

Мирослава работает в облэнерго и воспитывает сына от предыдущего брака.

Влюбленные уже имеют совместные планы на будущее - в конце года они планируют переехать в дом у озера, который Дианов возводит в Тернополе.

5 июля морпех сообщил, что они с Мирославой стали супругами.

Михаил Дианов с женой (фото: facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov)

С первой женой Ольгой Дианов развелся еще в 2011 году. От этого брака имеет дочь Екатерину, которая родилась, когда ему было 21.

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