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Дружина захисника "Азовсталі" Діанова показала, де вони проводять медовий місяць (фото)

Михайло Діанов з дружиною (фото: instagram.com/dianovamuroslava)
Автор: Іванна Пашкевич

Новоспечена дружина морського піхотинця та захисника Маріуполя Михайла Діанова показала, де вони відпочивають після весілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Мирослави.

Де проводять медовий місяць подружжя Діанових

Михайло разом із дружиною Мирославою насолоджується медовим місяцем у Тернополі - подружжя проводить час на озері, рибалить і відпочиває на природі.

"Медовий місяць на морі "Тернопільський став", - написала вона.

Михайло Діанов з дружиною (фото: instagram.com/dianovamuroslava)

Нагадаємо, Мирослава - друга дружина 45-річного захисника Маріуполя. Вона є його ровесницею.

Про нове кохання ветеран вперше розповів наприкінці грудня 2024 року.

Знайомство пари відбулося восени того ж року - випадкова зустріч швидко переросла у серйозні стосунки.

Михайло Діанов з дружиною (фото: instagram.com/dianovamuroslava)

Мирослава працює в обленерго та виховує сина від попереднього шлюбу.

Закохані вже мають спільні плани на майбутнє - наприкінці року вони планують переїхати у будинок біля озера, який Діанов зводить у Тернополі.

5 липня морпіх повідомив, що вони з Мирославою стали подружжям.

Михайло Діанов з дружиною (фото: facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov)

З першою дружиною Ольгою Діанов розлучився ще у 2011 році. Від цього шлюбу має доньку Катерину, яка народилася, коли йому було 21.

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