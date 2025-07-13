Дружина захисника "Азовсталі" Діанова показала, де вони проводять медовий місяць (фото)

Новоспечена дружина морського піхотинця та захисника Маріуполя Михайла Діанова показала, де вони відпочивають після весілля.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Мирослави.
Михайло разом із дружиною Мирославою насолоджується медовим місяцем у Тернополі - подружжя проводить час на озері, рибалить і відпочиває на природі.
"Медовий місяць на морі "Тернопільський став", - написала вона.
Нагадаємо, Мирослава - друга дружина 45-річного захисника Маріуполя. Вона є його ровесницею.
Про нове кохання ветеран вперше розповів наприкінці грудня 2024 року.
Знайомство пари відбулося восени того ж року - випадкова зустріч швидко переросла у серйозні стосунки.
Мирослава працює в обленерго та виховує сина від попереднього шлюбу.
Закохані вже мають спільні плани на майбутнє - наприкінці року вони планують переїхати у будинок біля озера, який Діанов зводить у Тернополі.
5 липня морпіх повідомив, що вони з Мирославою стали подружжям.
З першою дружиною Ольгою Діанов розлучився ще у 2011 році. Від цього шлюбу має доньку Катерину, яка народилася, коли йому було 21.
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