Жена Жени Кота на редких кадрах показала 62-летнюю маму-красавицу (фото)

В день рождения своей мамы Наталья поделилась серией щемящих фото и сообщением, в котором не сдержала эмоций.

Ее маме - 62 года, и в соцсетях женщину уже окрестили настоящей красавицей.

"Моя родная, невероятная Мама! @tatarintseva_crochet. Сегодня тебе 62 - и ты выглядишь роскошно. Ты - воплощение женственности, изящества, силы и любви. Твои руки творят красоту - ты вяжешь вещи, согревающие не только тело, но и душу. Твое сердце - глубокое, искреннее, настоящее. Ты - лучшая бабушка для моей дочери, самая мудрая и самая теплая Мама для меня, и настоящая муза - для всех, кто тебя видит", - обратилась к маме гимнастка.

Наталья Татаринцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Спортсменка призналась, что ее мама - пример во всем: она занимается спортом, сознательно питается и вдохновляет других жить в гармонии с собой.

"Ты тренируешься, питаешься с умом, заботишься о себе - и доказываешь, что возраст не имеет никакой власти над женской красотой, если в сердце - любовь к себе и к жизни. Спасибо тебе за твою силу, стиль, душу и любовь. Пусть этот новый год твоей жизни будет наполнен радостью, легкостью и восхищением собой - потому что ты этого заслуживаешь каждый день", - написала она.

Наталья Татаринцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

В финале поста жена Кота обратилась к подписчикам с просьбой оставить теплое слово ее маме в комментариях - и одновременно напомнила каждому, как важно ценить своих мам прямо сейчас.

"И к вам, мои дорогие, обращаюсь: оставьте, пожалуйста, комментарий для мамы - теплое слово, поздравление, знак уважения. Пусть она почувствует, как много людей видят в ней то, что вижу я - красоту, достоинство, женственность. И если давно хотели сделать что-то особенное для своей мамы - подарите ей фотосессию. Это не просто фото - это момент, где мама видит себя такой, какой видим ее мы: прекрасной", - подытожила звезда.

В комментариях к сообщению уже сотни поздравлений и теплых слов - пользователи восхищаются красотой и молодостью именинницы, а также благодарят Наталью за искренность и вдохновение.

Наталья Татаринцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)