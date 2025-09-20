Ефросинина растрогала признанием об отношениях с мужем-военным (видео)

Каким признанием о браке поделилась Ефросинина

"Мой муж не любит, когда я надеваю платье, привожу себя в порядок, потому что он меня такой видит всю жизнь. Это моя работа... Он ко мне не прикоснется, если вот так я сейчас приду домой, он первым делом скажет: "Ты когда умываться?" - заявила Маша.

"Я хожу дома в таких больших шортах, растянутых футболках, с пучком на голове. Вот он любит, чтобы со всех сторон можно было бы залезть, подлезть. И я тебе честно скажу, пока я могу рассказывать тебе это и девушкам, которые нас смотрят, до тех пор я и счастливая женщина",- добавила она.

Ефросинина рассказала об отношениях с мужем (фото: instagram.com/timur_khromaev)

При этом Ефросинина отметила, что за 23 года жизни с мужем она часто менялась. И избранник любил ее в любой форме.

"Вообще отношение мужчины к телу очень много значит, как ни крути, для женской самооценки. Хотя я сама учу женщин: не опирайтесь исключительно на это, не делайте мужчину центром, своей опорой своей самооценки. Это неправильно. Неправильно, подчеркиваю. Но когда оно есть, оно очень помогает", - подчеркнула Маша.

По мнению ведущей, сейчас в обществе все еще присутствует стереотип о "слабом поле" и женщинах, которые во всем зависят от мужчины. Но со временем, считает Ефросинина, все изменится. Потому что уже сейчас женщины понимают, что могут все.