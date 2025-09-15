"Эмми-2025": полный список победителей премии

Этой ночью в театре Peacock в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения телевизионной премии "Эмми-2025". Событие стало настоящим праздником для всех поклонников сериалов, ведь именно здесь определили лучших представителей индустрии - от актеров до режиссеров.
Кто же получил заветную статуэтку - узнайте в материале на РБК-Украина.
Лучший драматический сериал: "Питт"
Лучший комедийный сериал: "Киностудия"
Лучший мини-сериал или антология: "Юношество"
Лучшее соревновательное реалити-шоу: "Предатели"
Лучшее ток-шоу: "Поздно вечером со Стивеном Колбертом"
Лучшее варьете-шоу: "На прошлой неделе вечером с Джоном Оливером"
Лучший спецвыпуск варьете в прямом эфире: "Субботним вечером в прямом эфире" (юбилейный спецвыпуск к 50-летию)
Лучший актер в драматическом сериале: Ноа Уайл, "Питт"
Лучшая актриса в драматическом сериале: Бритт Лоуэр, "Разрыв"
Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Тремелл Тиллман, "Разрыв"
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин Ланаса, "Питт"
Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме: Стивен Грехем, "Юношество"
Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме: Кристин Милиоти, "Пингвин"
Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт, "Хитрости"
Лучший актер в комедийном сериале: Сет Роген, "Киностудия"
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Анна Айнбиндер, "Хитрости"
Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме: Оуэн Купер, "Переходный возраст"
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме: Эрин Доэрти, "Переходный возраст"
Лучший сценарий в драматическом сериале: Дэн Гилрой, "Андор"
Лучший сценарий в мини-сериале, антологии или телефильме: Джек Торн, Стивен Грехем, "Переходный возраст"
Лучший сценарий в комедийном сериале: Сет Роген, Эван Голдберг, Питер Хайк, Алекс Грегори, Фрида Перес, "Киностудия"
Лучший сценарий в варьете: "На прошлой неделе вечером с Джоном Оливером"
Лучший режиссер в комедийном сериале: Сет Роген, "Киностудия"
Лучший режиссер в драматическом сериале: Адам Ренделл, "Медленные лошади"
Лучший режиссер в мини-сериале, антологии или телефильме: Филипп Барантини, "Юношество"
Вас может заинтересовать: