"Еммі-2025": повний список переможців премії

Цієї ночі в театрі Peacock у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення телевізійної премії "Еммі-2025". Подія стала справжнім святом для всіх шанувальників серіалів, адже саме тут визначили найкращих представників індустрії - від акторів до режисерів.