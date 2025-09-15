UA

"Еммі-2025": повний список переможців премії

Хто став переможцем премії "Еммі 2025" (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Цієї ночі в театрі Peacock у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення телевізійної премії "Еммі-2025". Подія стала справжнім святом для всіх шанувальників серіалів, адже саме тут визначили найкращих представників індустрії - від акторів до режисерів.

Хто ж отримав омріяну статуетку - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Повний список переможців "Еммі-2025"

Найкращий драматичний серіал: "Пітт"

Найкращий комедійний серіал: "Кіностудія"

Найкращий мінісеріал або антологія: "Юнацтво"

 

Найкраще змагальне реаліті-шоу: "Зрадники"

Найкраще ток-шоу: "Пізно увечері зі Стівеном Колбертом"

Найкраще вар’єте-шоу: "Минулого тижня ввечері з Джоном Олівером"

Найкращий спецвипуск вар’єте у прямому ефірі: "Суботнього вечора у прямому ефірі" (ювілейний спецвипуск до 50-річчя)

Найкращий актор у драматичному серіалі: Ноа Вайл, "Пітт"

Найкраща актриса у драматичному серіалі: Брітт Лоуер, "Розрив"

Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі: Тремелл Тіллман, "Розрив"

 

Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі: Кетрін Ланаса, "Пітт"

Найкращий актор у мінісеріалі, антології або телефільмі: Стівен Ґрехем, "Юнацтво"

Найкраща актриса у мінісеріалі, антології або телефільмі: Крістін Міліоті, "Пінгвін"

Найкраща актриса у комедійному серіалі: Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий актор у комедійному серіалі: Сет Роґен, "Кіностудія"

Найкраща актриса другого плану у комедійному серіалі: Ганна Айнбіндер, "Хитрощі"

Найкращий актор другого плану у мінісеріалі, антології або телефільмі: Овен Купер, "Перехідний вік"

Найкраща актриса другого плану у мінісеріалі, антології або телефільмі: Ерін Доерті, "Перехідний вік"

Найкращий сценарій у драматичному серіалі: Ден Ґілрой, "Андор"

 

Найкращий сценарій у мінісеріалі, антології або телефільмі: Джек Торн, Стівен Ґрехем, "Перехідний вік"

Найкращий сценарій у комедійному серіалі: Сет Роґен, Еван Ґолдберґ, Пітер Хайк, Алекс Ґреґорі, Фріда Перес, "Кіностудія"

Найкращий сценарій у вар’єте: "Минулого тижня ввечері з Джоном Олівером"

Найкращий режисер у комедійному серіалі: Сет Роґен, "Кіностудія"

Найкращий режисер у драматичному серіалі: Адам Ренделл, "Повільні коні"

Найкращий режисер у мінісеріалі, антології або телефільмі: Філіп Барантіні, "Юнацтво"

