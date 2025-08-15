Финал "И просто так": что означали последние слова Кэрри Брэдшоу

Финал "И просто так": что означали последние слова Кэрри

В начале финального 12 эпизода Кэрри во время завтрака в заведении получает от местной официантки куклу-компаньона, которая стала символом ее одиночества.

В итоге благодаря поддержке друзей и собственным размышлениям она открыла для себя радость самостоятельной жизни: послушала Бери Уайта и завершила эпилог своего романа важной фразой.

"Женщина поняла, что она не одна. Она была сама по себе". - написала она.

Финальные кадры показывают, как Керри шагает по коридору, а музыка переходит в тему из оригинального сериала. Таким образом авторы завершили круг истории героини, которая получила новое видение собственной жизни - одиночество тоже может быть счастливым.

Что касается друзей Брэдшоу, Шарлотта постепенно восстанавливает интимную жизнь с Гарри и принимает гендерную идентичность Рок, Миранда - на пути к укреплению отношений с Джой и новому статусу бабушки, а Лиза и Сима переосмысливают свои отношения.

Кадры из финала "И просто так" (скриншот)

Почему Кэрри Брэдшоу осталась одинокой в финале

Шоураннер Майкл Патрик Кинг не собирался повторять историю, поэтому в финале Кэрри выбирает себя.

"Именно это я хотел передать как отголосок к финалу "Секса в большом городе", когда Кэрри шла по улице и говорила: "Самые важные отношения - это те, что у тебя с собой. И если ты найдешь кого-то, кого любишь, и эта любовь отвечает тебе, ну это прекрасно". И это прекрасно. Но потом мистер Биг позвонил ей и говорил, что приезжает", - сказал он.

На этот раз создатели решили разыграть ситуацию, когда "никто не придет". Они были уверены, что героиня Паркер может дойти до абсолютного принятия собственной свободы.

"Весь сезон был посвящен тому, чтобы она почувствовала это. В частности, последний эпизод был о создании столько хаоса, любви и семейного тепла вокруг нее, чтобы зритель почувствовал, что она не одна. Но когда она заходит в тот прекрасный дом тихо и ест тыквенный пирог ложкой, ты понимаешь: "О, это тоже неплохая жизнь. Это довольно хорошая жизнь", - пояснил он.



Что известно о сиквеле "Секса и города"

Напомним, американский сериал "И просто так" вышел 9 декабря 2021 года на HBO Max. А впоследствии получил второй и третий сезон. Новость о завершении проекта сообщили незадолго до выхода финальных эпизодов.

Зрители шоу за время его трансляции делились различными реакциями. Было много критики относительно историй и изменений в жизни героев. Многие считают, что проект все же могли отменить из-за чрезмерной критики.

В свою очередь шоуранер проекта настаивает, что решение о закрытии возникло естественно. А скрывали его, чтобы не испортить зрителям ощущения во время просмотра.

"Если бы вы знали, что это последний сезон, вы бы не думали о том, чтобы что-то исправить. Вы бы просто сказали: "Ну, все, закончилось". Я действительно считал, что сериал был очень интересным. Этот сезон был очень активным", - отметил он.