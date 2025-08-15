ua en ru
В новом трейлере 2 сезона "Уэнсдей" заинтриговали возвращением известного героя (видео)

Пятница 15 августа 2025 08:20
В новом трейлере 2 сезона "Уэнсдей" заинтриговали возвращением известного героя (видео)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

На Netflix вышел трейлер второй части нового сезона популярного сериала "Уэнсдей". Фанатов ждет неожиданность - возвращение героини, которая погибла в финале первого сезона.

РБК-Украина рассказывает, когда выйдут новые эпизоды сериала и чем порадуют зрителей в продолжении.

Что показали в новом трейлере "Уэнсдей"

В видео главная героиня просыпается после комы, в которую впала в результате последней схватки с Тайлером.

Настоящим удивлением для нее становится появление знакомого лица - директора Уимс (Гвендолин Кристи), которая погибла в финале первого сезона.

Переодетая в медсестру она шутливо обратилась к Уэнсдей.

"Просыпайся, солнышко! Готова к губчатой ванне?" - заявила она.

Далее действие переносится в мир снов с дверью в никуда и гигантской статуей горгоны с камином во рту.

В новом трейлере 2 сезона &quot;Уэнсдей&quot; заинтриговали возвращением известного героя (видео)Кто вернется во второй части "Уэнсдей" (скриншот)

Зрители также увидят, как героиня Дженны Ортеги наконец признается Энид, что на них обоих охотится Тайлер, и она планирует этому помешать.

Однако подруга обвиняет ее в том, что преступник сбежал. В этот момент Уимс становится на сторону Энид, хотя та ее не видит.

Кадры из второй части "Уэнсдей-2" (скриншоты)

Дополнительную интригу добавил загадочный голос в финале трейлера, который напоминает Леди Гагу.

"Осторожно, за все придется заплатить", - говорится в ролике.

Как известно, артистка может воплотить в сериале преподавательницу академии Невермор, которая специализируется на темных искусствах.

Когда выйдет продолжение 2 сезона "Уэнсдей"

Первые четыре серии вышли 6 августа и уже попали в топ просмотров Netflix с более чем 50 миллионами зрителей по всему миру.

Премьера второй половины сезона запланирована на 3 сентября.


Ранее мы рассказывали, почему сериал покинул Перси Хайнз-Уайт и как в продолжении объяснили исчезновение его героя.

Также обсуждали, как новый образ Кэтрин Зета-Джонс в "Уэнсдей 2" спровоцировал бурные дискуссии в социальных сетях.

При написании материала были использованы следующие источники: Netflix, Variety.

