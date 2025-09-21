У Гайтаны умер папа: "Люблю тебя навсегда"

У Гайтаны умер отец

"Папа Эссами, я люблю тебя навсегда и всегда ношу в себе твою драгоценную любовь. Твою доброту, твою улыбку, твои теплые объятия, твою мудрость, твою веру и твой любящий взгляд... Слезы радости выступали каждый раз, когда мы встречались, звук твоего голоса - полный одновременно боли и беспокойства в самые тяжелые времена моей жизни", - написала певица.

"Я держу все это внутри себя, папа. Я храню твои сильные молитвы глубоко в своем сердце. Они дают мне силу каждый день. Ты научил меня жить без страха, верить, что небо открыто. Теперь я учу мою дочь тому же. Мы не боимся, папа. И даже если я не могу видеть тебя своими глазами, я вижу тебя яснее, когда я их закрываю. Я чувствую тебя рядом со мной", - добавила она.

Гайтана щемяще отметила, что теперь ее папа с тем, кого всегда любил и почитал - с Небесным Отцом. Она попрощалась и поблагодарила его за все.

"Покойся с миром, мой дорогой папа. Небо открыто. Лети домой, драгоценная душа. Спасибо за все. Аминь", - добавила она.

У Гайтаны умер папа (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Что известно об отце Гайтаны

Отец певицы - Клавер Эссами, уроженец Республики Конго (Браззавиль). Он познакомился с матерью артистки во время учебы.

Впоследствии семья переехала в Конго, где 24 марта 1979 года родилась Гайтана. Через несколько лет после ее рождения родители разошлись: мать вернулась с дочкой в Украину, а отец остался в Африке.

Гайтана с отцом (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Недавно Гайтана сообщила, что ее отец находился в критическом состоянии в Браззавиле. Она обращалась к друзьям и подписчикам в соцсетях с просьбой помочь связаться с консульскими службами, ведь не смогла вылететь к нему: певицу не пустили на борт самолета из Цюриха, потому что с украинским паспортом для въезда в Республику Конго нужна виза. Гайтана просила найти любые контакты дипломатов, чтобы успеть попрощаться с родным человеком.