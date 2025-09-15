Харчишин рассказал, где учится его тяжелобольной сын: "Ты должен принять это"

В прошлом году артист рассказал о страшном диагнозе своего 17-летнего сына Евгения: парень страдает нейропсихическим расстройством, его поведение неконтролируемое, а никакие препараты или лекарственные методы не помогают.

Музыкант отметил, что семья смогла принять реальность и создать для ребенка максимально комфортные условия.

"Ты это должен принять. И с того момента, когда это принятие пришло, ты понимаешь, что это твой сын, он такой. Ну, теперь так. Ты воспринимаешь это как должное. То есть ты не борешься, не плачешь, не жалеешь себя и его, а воспринимаешь просто реальность. Воспринимаешь его таким, какой он есть. И все. И тогда все хорошо. И он смеется, как все люди. Он шутит, как все люди. Он делает все то же самое, что и все люди. Только некоторые вещи он делает публично", - говорит Харчишин.

Исполнитель отметил, что сын уже учится в специальном учебном заведении, где получает прикладную профессию в течение трех лет.

Валерий Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

"Да, он уже учится. И слава Богу, что мы нашли такое учебное заведение. Это профессия, которую он будет приобретать в течение трех лет. Почему не какая-то интеллектуальная или творческая? Потому что нет таких заведений. Я бы хотел, чтобы он мог учиться, например, в консерватории, но, во-первых, у него не было тяги к музыке, а потом мы занимались его здоровьем", - пояснил он.

Сперва сыну предлагали стать обувщиком, что, по словам Харчишина, связано с историей рода:.

"Ему сначала сказали, что он должен был бы быть обувщиком, но будет кулинаром. То есть будет шефом, скорее всего. Он к сожалению был разочарован, когда узнал, что нет мест на кулинара, а есть на обувщика. Ему скорее мама с няней внушили мысль, что есть возможность учиться на кулинара. Он к этому привык. И когда я ему объяснил, что обувщик - это не так плохо, потому что твой прадед был обувщиком, который делал ботинки своими руками... Это генетическое восстановление исторической памяти", - добавил Валерий.

Однако впоследствии появилась возможность, что сын научится кулинарии.

"Я говорю: "Ты можешь после того, как научишься готовить, стать кулинаром, можешь остаться и овладеть еще и профессией обувщика. Потому что на кулинара учатся меньше, чем на обувщика. Там три года, а там два, кажется", - пояснил музыкант.

Певец также рассказал, что сейчас проводит с сыном значительно больше времени.

"Я с ним отдыхал. Недавно вернулся с отдыха в течение восьми или девяти дней ежедневно 24/7. И сейчас мы видимся там по полдня, почти каждый день, то есть не так, как это было раньше, до начала лета. Сейчас гораздо чаще", - подытожил музыкант.

Напомним, Валерий Харчишин воспитывает троих сыновей, рожденных в браке с Юлией.

Старший - Дмитрий - стал военным и служит в ВСУ, а младшие ребята проживают с мамой.

Экс-супруга Харчишина с сыновьями (фото: instagram.com/kuzya78)

Супруги развелись еще до большой войны. Юлия некоторое время жила с детьми за границей в Польше, однако несколько лет назад они снова поселились в Украине.