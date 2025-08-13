Как выглядела Соломия Витвицкая в юности: редкое архивное фото

Витвицкая показала редкое фото

Ведущая поделилась своими размышлениями в соцсетях, вспомнив молодые годы.

"Ностальгический пост на странице 1+1 ко Дню молодежи напомнил мне, какими мы с коллегами были много лет назад. И запустил волну ностальгии", - написала телеведущая.

Она опубликовала два фото, сделанных в Киеве.

"Вот две киевские фотографии: одна сделана на Майдане Незалежности, другая - на Контрактовой площади. Между ними не скажу сколько, но, может быть, два десятилетия", - добавила Витвицкая.

Звезда также поделилась наблюдениями о собственной внешности в прошлом.

"И знаете, что любопытно? Кто-то пишет, что выгляжу лучше, чем тогда, а кто-то, что меня совсем не узнать. А еще интересно, что тогда находила в себе кучу недостатков - а сейчас вижу, что была такой стройной и милой", - призналась она.

Как выглядела Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

На фото молодая Витвицкая позирует в коротком сарафане красного оттенка с цветочным принтом. Свой образ она дополнила миниатюрной сумкой, кулоном на шее и солнцезащитными очками.

Как отреагировали в сети

Фолловеры телеведущей тут же принялись комментировать ее публикацию:

"Красивая всегда!"

"Соля, выглядишь еще лучше"

"Как будто два разных человека и оба прекрасны"

"Всегда красивая. Стала как вино, с годами все лучше и лучше"

"Вы прекрасная всегда, так как у вас есть свет внутри"

"Помню тебя такой на Пятом канале в 2005 году".

Напомним, Витвицкой 45 лет. Она помолвлена с Алексеем Ситайло - военным ВСУ, который до войны был судьей районного суда Сумской области.