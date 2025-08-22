Как изменился главный красавчик из "Эмили в Париже": новая прическа и стиль

Как будет выглядеть Габриэль в 5 сезоне "Эмили в Париже"

Не секрет, что перед съемками сериала актер отпустил бороду и длинные волосы. И хотя такой стиль добавил ему зрелости и брутальности, он понравился далеко не всем.

Еще в 4 сезоне можно было заметить, что Браво начал отпускать волосы. Однако уже в новых эпизодах снова предстанет с короткой прической. Более того - в новом стиле!

На фото, которое появилось на официальной странице сериала, Габриэль предстает в стильном костюме шоколадного цвета с короткими уложенными волосами, которые имеют легкий объем сверху и поднятые осветленные пряди.

Как изменился Лукас Браво (фото: instagram.com/emilyinparis)

Как известно, в 5 сезоне "Эмили в Париже" Габриэлю будет несладко. Придется пережить серьезные трансформации в профессиональной и личной жизни, особенно на фоне нового романа главной героини с итальянцем Марчелло.

Как отреагировали в сети

Новые фото и дата премьеры разожгли между пользователями жаркую дискуссию. Кроме того, что многие юзеры оценили новый "лук" героя, они также начали обсуждать, с кем должна остаться Эмили.

"Габриэль классно выглядит".

"Я знаю, что вы все любите итальянца, но я буду в восторге от Эмили и Габриэля до конца!"

"Мне больше нравятся итальянцы. Убирайся, Габриэль, конец!"

"Лучше бы ей не попадать в драмы Габриэля в этом сезоне".

"У Габриэля непревзойденный вид".

Когда премьера 5 сезона "Эмили в Париже"

Все 10 эпизодов выйдут на Netflix 18 декабря 2025 года. Зрители получат возможность сразу посмотреть продолжение истории, в которой на этот раз события будут разворачиваться в Риме. Однако о французской столице создатели обещали не забывать.

"То, что Эмили будет присутствовать в Риме, не означает, что ее не будет в Париже", - сказал создатель Даррен Стар.

Решением отправить героиню в Италию он хотел расширить влияние шоу. Съемки проходили в Париже, Риме и Венеции. Именно там и будут происходить ключевые события нового сезона.

Эмили возглавит римский офис креативного рекламного агентства. Традиционно вместе с рабочими проблемами ее ждут новые вызовы в отношениях.

Актерский состав нового сезона

В 5 сезоне зрители снова увидят Лили Коллинз, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэля Арнольда, Бруно Гуэри и Люсиена Лавискаунта.

К касту также присоединились Эудженио Франческини и Мини Драйвер. А вот Камилль Разат, которая играла Камиль, не вернется в сериал.