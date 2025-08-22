Як змінився головний красунчик з "Емілі в Парижі": нова зачіска та стиль

Як виглядатиме Габріель в 5 сезоні "Емілі в Парижі"

Не секрет, що перед зйомками серіалу актор відпустив бороду та довге волосся. І хоча такий стиль додав йому зрілості й брутальності, він сподобався далеко не всім.

Ще у 4 сезоні можна було помітити, що Браво почав відпускати волосся. Проте вже у нових епізодах знову постане з короткою зачіскою. Ба більше - в новому стилі!

На фото, яке з'явилося на офіційній сторінці серіалу, Габріель постає у стильному костюмі шоколадного кольору з коротким укладеним волоссям, яке має легкий об'єм зверху і підняті висвітлені пасма.

Як змінився Лукас Браво (фото: instagram.com/emilyinparis)

Як відомо, у 5 сезоні "Емілі в Парижі" Габріелю буде несолодко. Доведеться пережити серйозні трансформації в професійному та особистому житті, особливо на тлі нового роману головної героїні з італійцем Марчелло.

Як відреагували в мережі

Нові фото та дата прем'єри розпалили між користувачами палку дискусію. Окрім того, що багато юзерів оцінили новий "лук" героя, вони також почали обговорювати, з ким має лишитися Емілі.

"Габріель має класний вигляд".

"Я знаю, що ви всі любите італійця, але я буду в захваті від Емілі та Габріеля до кінця!"

"Мені більше подобаються італієць. Забирайся, Габріель, кінець!"

"Краще б їй не втрапляти в драми Габріеля цього сезону".

"У Габріеля неперевершений вигляд".

Коли прем'єра 5 сезону "Емілі в Парижі"

Усі 10 епізодів вийдуть на Netflix 18 грудня 2025 року. Глядачі отримають можливість одразу переглянути продовження історії, у якій цього разу події розгортатимуться в Римі. Проте про французьку столицю творці обіцяли не забувати.

"Те, що Емілі буде присутня в Римі, не означає, що її не буде в Парижі", - сказав творець Даррен Стар.

Рішенням відправити героїню до Італії він хотів розширити вплив шоу. Зйомки проходили у Парижі, Римі та Венеції. Саме там і відбуватимуться ключові події нового сезону.

Емілі очолить римський офіс креативного рекламного агентства. Традиційно разом із робочими проблемами на неї чекають нові виклики у стосунках.

Акторський склад нового сезону

У 5 сезоні глядачі знову побачать Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Філіппін Леруа-Больє, Семюеля Арнольда, Бруно Гуері та Люсієна Лавискаунта.

До касту також долучилися Еудженіо Франческіні та Міні Драйвер. А от Камілль Разат, яка грала Каміль, не повернеться у серіал.