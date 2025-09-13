ua en ru
Клопотенко удивил принца Гарри особым подарком: напомнил о маме (видео)

Суббота 13 сентября 2025 00:03
Клопотенко удивил принца Гарри особым подарком: напомнил о маме (видео) Евгений Клопотенко и принц Гарри (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Евгений Клопотенко встретился с принцем Гарри во время его визита в Киев. Кулинар приготовил для герцога Сассекского особый сюрприз - любимое блюдо его мамы, принцессы Дианы.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Клопотенко.

Что Клопотенко рассказал о встрече с Гарри

По словам кулинара, когда-то англичанка написала письмо в Букингемский дворец, чтобы узнать, какое блюдо больше всего любила леди Ди.

"Принц Гарри приехал в Украину. И я сразу подумал: он должен почувствовать вкус того, что любила его мама. Ответ был прост - borshch soup. Немного адаптированный, но суть остается", - написал он.

Клопотенко удивил принца Гарри особым подарком: напомнил о маме (видео)Письмо о любимом блюде принцессы Дианы (фото: instagram.com/klopotenko)

Так, специально для гостя, который прибыл в столицу для общения с ветеранами, Евгений подготовил несколько блюд. Среди них была самая любимая трапеза его мамы.

"Мы приготовили ему борщ, качан каши, верещаку и сырники. Все это поехало с ним в поезде обратно", - отметил он.

Он добавил, что подарил Гарри баночку борщевой заправки и оставил свой номер телефона, "чтобы тот написал, когда приготовит самостоятельно".

"Потому что украинская еда - не просто о насыщении. Она о нас, о корнях и даже о королевских семьях", - отметил Клопотенко.

Судя по кадрам, которые опубликовал шеф-повар, он лично вручал подарочную заправку и демонстрировал письмо. Также Гарри получил небольшой презент для жены Меган.

Что известно о приезде принца Гарри

Напомним, герцог Сассекский приехал в столицу поездом 12 сентября. Во время визита он встретился с ветеранами, посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и провел встречу с высокопоставленными чиновниками.

Общаясь с украинскими ветеранами, Гарри тронул словами об Украине. Он заверил, что мир не будет оставаться в стороне от войны, которую развязала Россия, и отметил подвиг народа.

Новости шоу-бизнеса Евгений Клопотенко Принц Гарри Королевская семья
