Клопотенко здивував принца Гаррі особливим подарунком: нагадав про маму (відео)

Євген Клопотенко зустрівся з принцом Гаррі під час його візиту до Києва. Кулінар приготував для герцога Сассекського особливий сюрприз - улюблену страву його мами, принцеси Діани.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Клопотенка.

Що Клопотенко розповів про зустріч з Гаррі

За словами кулінара, колись англійка написала листа до Букінгемського палацу, аби дізнатися, яку страву найбільше любила леді Ді.

"Принц Гаррі приїхав в Україну. І я одразу подумав: він має відчути смак того, що любила його мама. Відповідь була проста - borshch soup. Трохи адаптований, але суть лишається", - написав він.

Лист про улюблену страву принцеси Діани (фото: instagram.com/klopotenko)

Так, спеціально для гостя, який прибув до столиці для спілкування з ветеранами, Євген підготував кілька страв. Серед них була найулюбленіша трапеза його мами.

"Ми приготували йому борщ, качану кашу, верещаку і сирники. Все це поїхало з ним у потязі назад", - зазначив він.

Він додав, що подарував Гаррі баночку борщової заправки та залишив свій номер телефону, "щоб той написав, коли приготує самостійно".

"Бо українська їжа - не просто про насичення. Вона про нас, про коріння і навіть про королівські сім'ї", - зауважив Клопотенко.

Судячи з кадрів, які опублікував шеф-кухар, він особисто вручав подарункову заправу та демонстрував листа. Також Гаррі отримав невеличкий презент для дружини Меган.

Що відомо про приїзд принца Гаррі

Нагадаємо, герцог Сассекський приїхав до столиці потягом 12 вересня. Під час візиту він зустрівся з ветеранами, відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні та провів зустріч із високопосадовцями.

Спілкуючись з українськими ветеранами, Гаррі зворушив словами про Україну. Він запевнив, що світ не лишатиметься осторонь війни, яку розв'язала Росія, та відзначив подвиг народу.