Когда камеры выключаются: 6 сериалов об обратной стороне шоу-бизнеса и телевидения

"Тишина на съемочной площадке: Темная сторона детского телевидения" (2024)

Многие дети 90-х выросли на шоу вроде "Всякая всячина", "Шоу Аманды", "Зои 101", "Дрейк и Джош", "АйКарли".

Юные актеры Nickelodeon казались мечтой: большие гонорары, съемки рядом со звездами, популярность. Но впоследствии стало известно - эта "сказка" имела темную сторону.

В документальном сериале раскрывается, что подростки фактически были заложниками телеканала.

Они подвергались унижениям, психологическому давлению и даже сексуальным домогательствам со стороны главы компании Дэна Шнайдера и других сотрудников.

Проект исследует, как обвиняемым годами удавалось избегать ответственности.

После публикации сериала в сети вирусно разлетелись старые отрывки передач с участием юной Арианы Гранде, Бритни Спирс и Дрейка Белла, которых заставляли имитировать сексуальные действия в кадре.

"Джимми Сэвил: Британская история ужаса" (2022)

Джимми Сэвил считался культовой фигурой британского детского телевидения.

Его эксцентричность, способность осуществлять детские мечты и дружба с британской элитой - в частности с принцессой Дианой и принцем Чарльзом = обеспечили ему статус национального героя и рыцарский титул.

Однако после смерти стало известно, что телеведущий годами насиловал несовершеннолетних в школах-интернатах и медицинских учреждениях, которые сам же и финансировал.

Полиция игнорировала жалобы более 500 жертв из-за связей Севила с влиятельными людьми. Этот факт стал шоком и глубокой травмой для всей страны.

"Вражда" (2017-2024)

Сериал-антология из двух сезонов, рассказывающий о громких конфликтах в истории американского шоу-бизнеса.

Первый сезон посвящен легендарной вражде между Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис во время съемок фильма "Что случилось с Беби Джейн?" в 1960-х годах. Их роли исполнили Джессика Лэнг и Сьюзен Сарандон.

Второй сезон - о писателе Трумене Капоте, авторе "Завтрака у Тиффани".

Его эссе о светской жизни "лебедей" - состоятельных содержанки - вызвало скандал. Бывшие подруги объединились против него, чтобы изгнать из светского общества.

"Предложение" (2022)

Драматический сериал, вдохновленный реальными событиями со съемок культового фильма "Крестный отец".

История создания этой ленты оказалась не менее увлекательной, чем сам фильм. Сюжет базируется на воспоминаниях продюсера Альберта С. Радди.

Проект раскрывает внутреннюю кухню Голливуда: трудности с подбором актеров, выбор локаций, давление со стороны киностудий и даже влияние мафии.

Известно, что Джозеф Коломбо, лидер одной из "пяти семей" Нью-Йорка, согласился не вмешиваться в съемки только при условии, что из сценария уберут упоминания о "мафии" и "коза ностра", а часть доходов пойдут на строительство больницы.

"K-pop айдолы" (2024)

После резонансных документалок о сексуальном насилии в индустрии корейской и японской поп-музыки Apple TV+ выпустил художественный сериал, который погружает зрителя в мир K-pop.

В шести сериях показаны не только изнурительные тренировки, ограничительные диеты и эмоциональное выгорание артистов, но и жесткая конкуренция и цена славы.

Проект позволяет увидеть глянцевую индустрию без прикрас - такой, какой она есть для тех, кто мечтает стать звездой.

"Утреннее шоу" (2019 - ...)

Художественный сериал, вдохновленный реальными событиями в американских медиа.

В центре истории - тележурналистки Алекс Леви (Дженнифер Энистон) и Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), которые оказываются в эпицентре скандала после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны их коллеги.

Проект поднимает темы харассмента, корпоративного давления, морального выбора и манипуляций правдой в эпоху информационной войны.

Третий сезон, премьера которого ожидается 17 сентября, обещает еще больше драм в кулуарах телеканала UBA.